[INFOGRAPHIC] Huazai New Cyber, Loa Bluetooth “case PC mini” có màn hình màu

Huazai New Cyber không chỉ là loa Bluetooth mà là một “case PC mini” phát nhạc, hiển thị hệ thống và chiếu sáng RGB.
Ngày 12/10/2025, tại ngã ba đường An Tiêm, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy xúc và người đi bộ.
Việc xử lý đúng cách không chỉ giúp thiết bị hoạt động trở lại mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng.
Ứng dụng tạo video Sora của OpenAI gây sốt khi đạt 1 triệu lượt tải chỉ trong 5 ngày, vượt qua kỷ lục của ChatGPT dù vẫn đang ở chế độ mời dùng thử.
Google đầu tư 15 tỷ USD để xây trung tâm dữ liệu AI lớn nhất ngoài nước Mỹ tại Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, với quy mô 1 gigawatt.
Bên ngoài trông giống hệt nhau, nhưng khi soi bằng tia X, cáp USB-C giá rẻ và cáp Thunderbolt 4 của Apple lại khác biệt đến không ngờ.
Chỉ trong 10 năm, Trung Quốc từ “công xưởng thế giới” đã vươn lên thành cường quốc công nghệ hàng đầu nhờ chiến lược phát triển năng lượng bền vững.
Từng bị xem là món đồ xa xỉ chỉ để “khoe nhà sang”, robot hút bụi giờ đã trở thành thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình Việt nhờ giá rẻ và công nghệ vượt trội
Phần mềm gián điệp ClayRat giả dạng ứng dụng nổi tiếng như TikTok, Google Photos để đánh cắp tin nhắn, chụp ảnh lén và tự động gọi điện từ điện thoại nạn nhân.
Megaspeed – công ty dữ liệu nhỏ có trụ sở tại Singapore đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu.
Dù bắt trend muộn màng MC Phương Thảo vẫn khiến mạng xã hội bùng nổ với video “Tongue Sweet Come” triệu view, chứng minh sức hút khó ai bì trong làng game Việt.
Nếu iPhone hiển thị cảnh báo phát hiện chất lỏng mà bạn vẫn cố sạc, thiết bị có thể bị ăn mòn cổng sạc và hư hại vĩnh viễn, Apple đã lên tiếng cảnh báo rõ ràng.
Giá ngang iPad Mini nhưng Xiaomi Pad Mini sở hữu màn hình 3K cùng hiệu năng mạnh mẽ, được các chuyên trang khen là tablet Android cỡ nhỏ tốt nhất hiện nay.
Synthesia, startup AI từ London hiện có hơn 50.000 khách hàng tại 120 quốc gia, giúp tiết kiệm 30 triệu giờ làm việc và định hình tương lai công nghệ nước Anh.
Hàng loạt người dân vừa mất tiền, vừa lộ thông tin cá nhân vì tin vào các tin nhắn “trúng thưởng” hoặc “nhận quà tri ân”.
Từ Nhật Bản thời phong kiến đến châu Âu Trung cổ, những tựa game này không chỉ tái hiện lịch sử sống động mà còn mang đến trải nghiệm nhập vai chân thực khóquên
Dù là smartphone siêu mỏng, nhưng nubia Air sở hữu những thông số cấu hình "không một chút mỏng manh" đặc biệt là về dung lượng pin.
Toyota sắp ra mắt mẫu xe điện dùng pin thể rắn vào 2027 - 2028, có khả năng sạc đầy trong 10 phút và di chuyển tới 1.000 km mỗi lần sạc.
Sennheiser HDB 630 mang đến âm thanh chuẩn phòng thu dù nghe không dây, hỗ trợ lossless, chống ồn chủ động và pin tới 60 giờ, giá gần 13,2 triệu đồng.
Sự bùng nổ của deepfake và công nghệ AI đang khiến hệ thống tư pháp Mỹ Latinh lao đao, khi thẩm phán bất lực trước tốc độ thay đổi và khung pháp lý chưa kịp thích ứng.
Hiện nay, mọi nhà sản xuất điện thoại đều muốn tạo ra những chiếc điện thoại mỏng. Với kinh nghiệm hàng đầu của mình, Motorola còn làm tốt hơn.
Từ drone đến camera nhận diện khuôn mặt, Amazon đang âm thầm đứng sau nhiều hệ thống giám sát AI của cảnh sát, gây lo ngại về quyền riêng tư và lạm quyền.