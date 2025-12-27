Hà Nội

Thách thức LMHT thất bại, game “đối thủ” ấn định ngày khai tử

Số hóa

Từng được kỳ vọng là “LMHT killer”, Supervive chính thức đóng cửa đầu 2026 sau khi không thể giữ chân người chơi.

Thiên Trang (TH)
Supervive, tựa game từng được xem là đối thủ tiềm năng của LMHT, đã chính thức bước vào hồi kết sau thông báo từ nhà phát triển Theorycraft.
Theo đó, toàn bộ dịch vụ live service của game sẽ chấm dứt vào ngày 25/2/2026 và trò chơi sẽ bị gỡ khỏi Steam.
Khi mới ra mắt, Supervive gây chú ý nhờ lối chơi kết hợp MOBA góc nhìn từ trên xuống, nhịp độ nhanh cùng cơ chế thả dù lấy cảm hứng từ Apex Legends.
Dự án này còn sở hữu đội ngũ phát triển gồm nhiều cựu binh đến từ Riot Games, Blizzard và Bungie, làm dấy lên kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với LMHT.
Tuy nhiên, sau giai đoạn beta ấn tượng, lượng người chơi Supervive nhanh chóng sụt giảm mạnh sau khi ra mắt chính thức. .
Thời điểm gần đây, số người chơi đồng thời trên Steam chỉ còn vài trăm, quá thấp với một tựa game live service tham vọng.
Hệ thống Armory gây tranh cãi cùng áp lực từ thị trường game multiplayer khốc liệt được xem là những nguyên nhân chính dẫn tới thất bại.
Trước khi đóng cửa, Supervive sẽ nhận bản cập nhật cuối 2.04, tặng miễn phí skin và hỗ trợ hoàn tiền cho người chơi trong thời gian gần nhất.
Thiên Trang (TH)
