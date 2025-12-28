Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
4 nghề sinh ra để làm việc với AI lương cao khát người

Số hóa

4 nghề sinh ra để làm việc với AI lương cao khát người

AI đang tạo ra lớp nghề nhân sự hoàn toàn mới với mức lương cao, nhu cầu lớn và được doanh nghiệp toàn cầu săn đón ráo riết.

Thiên Trang (TH)
Trí tuệ nhân tạo không chỉ thay đổi quy trình tuyển dụng mà còn đang tái định hình toàn bộ phòng nhân sự tại nhiều tập đoàn lớn.
Trí tuệ nhân tạo không chỉ thay đổi quy trình tuyển dụng mà còn đang tái định hình toàn bộ phòng nhân sự tại nhiều tập đoàn lớn.
Khảo sát năm 2025 của Sapient Insights Group trên gần 10.000 chuyên gia HR cho thấy hơn 30% doanh nghiệp đã đưa AI vào quản trị nhân sự, kéo theo nhu cầu bùng nổ về nhân lực am hiểu cả con người lẫn công nghệ.
Khảo sát năm 2025 của Sapient Insights Group trên gần 10.000 chuyên gia HR cho thấy hơn 30% doanh nghiệp đã đưa AI vào quản trị nhân sự, kéo theo nhu cầu bùng nổ về nhân lực am hiểu cả con người lẫn công nghệ.
Vị trí Trưởng nhóm triển khai AI và trải nghiệm nhân viên đóng vai trò cầu nối, giúp AI được áp dụng hiệu quả mà không gây phản ứng tiêu cực trong nội bộ.
Vị trí Trưởng nhóm triển khai AI và trải nghiệm nhân viên đóng vai trò cầu nối, giúp AI được áp dụng hiệu quả mà không gây phản ứng tiêu cực trong nội bộ.
Huấn luyện viên AI trở thành người “dạy” máy hiểu văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát sai lệch và ngăn AI đưa ra phản hồi nguy hiểm.
Huấn luyện viên AI trở thành người “dạy” máy hiểu văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát sai lệch và ngăn AI đưa ra phản hồi nguy hiểm.
Trưởng nhóm dữ liệu con người và phân tích AI biến dữ liệu nhân sự thành insight chiến lược, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chính xác hơn.
Trưởng nhóm dữ liệu con người và phân tích AI biến dữ liệu nhân sự thành insight chiến lược, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chính xác hơn.
Quản lý AI có trách nhiệm và quản trị con người là người thiết lập hàng rào an toàn, đảm bảo AI không xâm phạm quyền riêng tư hay tạo ra phân biệt đối xử.
Quản lý AI có trách nhiệm và quản trị con người là người thiết lập hàng rào an toàn, đảm bảo AI không xâm phạm quyền riêng tư hay tạo ra phân biệt đối xử.
Báo cáo của Robert Half dự báo, từ năm 2026 những vị trí HR gắn với AI sẽ nằm trong nhóm được trả lương cao nhất ngành.
Báo cáo của Robert Half dự báo, từ năm 2026 những vị trí HR gắn với AI sẽ nằm trong nhóm được trả lương cao nhất ngành.
Khi AI ngày càng “hiểu việc”, những nghề biết cách dạy máy hiểu con người đang trở thành tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.
Khi AI ngày càng “hiểu việc”, những nghề biết cách dạy máy hiểu con người đang trở thành tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#AI #nhân sự #lương cao #nghề nghiệp #doanh nghiệp #phân tích dữ liệu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT