Valve Steam gặp sự cố khiến game thủ 'bó gối' giữa kỳ nghỉ cuối năm

Một số người dùng hiện không thể truy cập Steam, cùng với các API trực tuyến dành cho các trò chơi nhiều người chơi của Valve cũng đang gặp sự cố.

Vào đêm Giáng sinh, Steam gặp sự cố gián đoạn dịch vụ, tạm thời ngừng hoạt động và khiến nhiều người dùng không thể truy cập vào cửa hàng. Mặc dù nền tảng thông báo đã khôi phục một sau khoảng 1 giờ, nhưng các báo cáo cho thấy vấn đề vẫn tiếp diễn đối với một lượng lớn người dùng ngay cả sau khi dịch vụ được khôi phục một phần.

Theo báo cáo của người dùng, sự cố xảy ra vào khoảng trưa ngày 24/12 theo giờ Mỹ tức là đêm Giáng sinh theo giờ Hà Nội, sau đó được báo cáo diễn ra trên diện rộng.

Nền tảng game trực tuyến Steam của Valve mất kết nối diện rộng đêm Giáng sinh.

Downdetector ghi nhận sự gia tăng đột biến về báo cáo sự cố trong khoảng thời gian này, cho thấy sự gián đoạn đã ảnh hưởng đến một lượng lớn người dùng. Mặc dù cửa hàng trực tuyến đã hoạt động trở lại tương đối nhanh chóng, nhưng việc truy cập vẫn không ổn định, với một số người dùng tiếp tục gặp lỗi tải và sự cố kết nối.

Nguyên nhân chính xác của sự cố vẫn chưa được xác định. Người dùng khi cố gắng truy cập Steam Store báo cáo rằng các trang không tải đúng cách hoặc không tải được.

Ngoài các vấn đề liên quan đến cửa hàng, một số người chơi gặp khó khăn khi khởi chạy trò chơi, đặc biệt là những trò chơi yêu cầu kết nối trực tuyến để bắt đầu. Do đó, một số người dùng cho biết đã chuyển Steam sang chế độ ngoại tuyến như một giải pháp tạm thời để truy cập thư viện trò chơi của họ một cách ổn định.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng người dùng đã đăng nhập vào Steam, bao gồm cả những người đang chơi trên Steam Deck, cũng không hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Số lượng game thủ báo cáo sự cố tăng đột biến vào đêm Giáng sinh.

Ngay cả khi đang trong phiên chơi hoạt động, một số người chơi vẫn gặp phải sự gián đoạn cần đến chế độ ngoại tuyến để khắc phục tình trạng không ổn định của dịch vụ.

Điều này cho thấy vấn đề không chỉ giới hạn ở việc đăng nhập mới hoặc lưu lượng truy cập cửa hàng, mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của nền tảng. Thời điểm xảy ra sự cố thu hút thêm sự chú ý do trùng với đêm Giáng sinh, thời điểm mà hoạt động của người dùng thường tăng đột biến.

Steam vẫn là một trong những nền tảng chơi game PC được sử dụng rộng rãi nhất, với hơn 132 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và kho game hơn 117.000 tựa game. Valve, công ty sở hữu và vận hành Steam, đã đạt cột mốc kỷ lục vào tháng 10 năm 2025 với 41,6 triệu người dùng đồng thời, cho thấy quy mô nhu cầu đặt lên dịch vụ này trong các thời kỳ cao điểm như mùa mua sắm lễ hội.

Steam cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các dự án phần cứng của Valve, bao gồm cả Steam Deck, một máy tính cầm tay chạy hệ điều hành Linux được ra mắt vào tháng 2 năm 2022.

Người dùng Steam Deck nằm trong số những người bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động, điều này càng làm nổi bật tác động lan rộng của việc gián đoạn dịch vụ đối với cả hệ sinh thái phần mềm và phần cứng. Tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2025, Valve đã ngừng sản xuất mẫu Steam Deck LCD cấp thấp, tập trung hoàn toàn vào các phiên bản OLED có dung lượng cao hơn.

Mặc dù bị gián đoạn, dịch vụ Steam không bị ngoại tuyến trong thời gian dài. Tuy nhiên, các vấn đề truy cập kéo dài mà người chơi báo cáo cho thấy tác động đã vượt ra ngoài khoảng thời gian ngừng hoạt động ban đầu.

Valve chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về nguyên nhân gây ra sự cố ngừng hoạt động hoặc các vấn đề đang diễn ra, khiến người dùng phải dựa vào các giải pháp tạm thời trong khi theo dõi sự ổn định của dịch vụ.