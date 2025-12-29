Hiếu PC lên tiếng ủng hộ cập nhật chính sách bảo mật của Zalo

Trước việc Zalo yêu cầu cập nhật dịch vụ khiến hàng triệu người dùng hoang mang, Hiếu PC cho rằng Zalo cập nhật hoàn toàn phù hợp và tuân thủ pháp luật.

Mới đây, Zalo - nền tảng mạng xã hội có hàng triệu người Việt Nam sử dụng, yêu cầu cập nhật dịch vụ gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Zalo thông báo cập nhật một số điều khoản dịch vụ trong đó có những yêu cầu liên quan đến quyền truy cập, sử dụng dữ liệu. Nền tảng này cũng nêu điều kiện, nếu người dùng từ chối cập nhật đồng nghĩa với việc xóa tài khoản người đó trong vòng 45 ngày.

Cụ thể, tại điều số 5 về "Thu thập, Bảo vệ và Sử dụng thông tin người dùng", nền tảng này thông báo khi người dùng đăng nhập tài khoản Zalo là mặc định cho phép, chấp thuận để VNG (đơn vị phát hành ứng dụng) có quyền "sử dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến Tài khoản của người dùng".

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC).

Các dữ liệu này là những thông tin như số điện thoại, căn cước công dân, họ tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, thư điện tử (email), hình ảnh cá nhân, thông tin vị trí...

Trong khi đó, điều 8 về "Quyền của chủ thể dữ liệu", VNG quy định người dùng có quyền rút lại sự đồng ý, hạn chế và phản đối xử lý dữ liệu cá nhân (đã đồng ý trước đó).

Thế nhưng VNG có quyền từ chối thực hiện yêu cầu trên. Nếu người dùng không đáp ứng điều kiện do hãng đưa ra, VNG sẽ từ chối và rút lại sự đồng ý "không làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân" đã thực hiện trước thời điểm hoàn tất việc chấm dứt hạn chế dữ liệu.

Điều 14 về "Từ chối trách nhiệm đảm bảo", VNG cũng quy định dù nỗ lực tối đa để duy trì tính ổn định của dịch vụ, tuy nhiên có thể không đáp ứng được mọi kỳ vọng của người dùng. Quy định này không mới trong các văn bản pháp lý dịch vụ công nghệ, nhưng khi đặt cạnh điều khoản dữ liệu, nó trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Việc Zalo yêu cầu cập nhật dịch vụ khiến hàng triệu người dùng hoang mang.

Điều này khiến nhiều người dùng hoang mang, lo lắng và cho rằng, Zalo đang "ép" phải chấp nhận những điều khoản mang tính riêng tư, liên quan đến dữ liệu cá nhân. Đặc biệt, trong bối cảnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Trước những thắc mắc của người dùng, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) bày tỏ: "Zalo hoàn toàn phù hợp và tuân thủ pháp luật. Như mọi nền tảng khác lâu nay vẫn âm thầm hoặc rõ ràng thông báo việc này như Tiktok, Facebook, Google...".

Anh nhấn mạnh, không có dịch vụ nào là an toàn tuyệt đối. Mỗi app đều dùng dữ liệu để duy trì chức năng, cá nhân hóa trải nghiệm, phục vụ thuật toán, tuân thủ pháp luật hiện hành.

"Quyền chọn của người dùng là hiểu rõ điều khoản và quyết định sử dụng hay không, chứ không nên hoang mang và hiểu sai rằng “bị ép buộc phải đồng ý", anh chia sẻ.

"Các nền tảng mạng xã hội khác như Gmail, Telegram, Tiktok, Facebook, Instagram... cũng thu thập dữ liệu, đều có chính sách và quyền kiểm soát riêng về việc xóa tài khoản nếu người dùng không hoạt động hoặc không chấp nhận điều khoản. Ví dụ, Gmail sau một thời gian không hoạt động có thể bị xóa). Điều này không phải là “đặc sản Zalo” mà là mô hình kinh doanh/ pháp lý chung của nền tảng số", anh nói thêm.

Theo báo cáo mới nhất của Cloudflare Radar, Zalo xếp hạng thứ 9 trong Top 10 nền tảng nhắn tin phổ biến nhất thế giới, vượt trên nền tảng KakaoTalk.

Tại Việt Nam, Zalo đứng thứ 1, vượt qua những "ông lớn" như WhatsApp, Telegram, Viber hay Messenger. Tính đến tháng 6/2025, nền tảng chạm mốc 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với khoảng 2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày.