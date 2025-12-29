[INFOGRAPHIC] Punch Audio Portazo, Tai nghe “vui vẻ”, nghe là muốn nhảy

Punch Audio Portazo là minh chứng rằng tai nghe V-shape không hề “thiếu tinh tế”, khi mang lại âm bass bùng nổ, treble sắc nét nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên.
Mẫu xe sedan cỡ D Ford Mondeo 2026 thế hệ mới vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc và Trung Đông đã nhận được nhiều nâng cấp đáng chú ý.
Mark Zuckerberg đang đặt cược 50 tỷ USD để biến Meta thành nền tảng AI cho hàng tỷ người, qua đó “siêu nạp” cỗ máy quảng cáo sau cú trượt metaverse.
Vivo S50 Pro mini gây sốc khi mang Snapdragon 8 Gen 5, pin 6.500 mAh và camera tele xuống mức giá chỉ hơn 13 triệu đồng.
Một số người dùng hiện không thể truy cập Steam, cùng với các API trực tuyến dành cho các trò chơi nhiều người chơi của Valve cũng đang gặp sự cố.
Một thử nghiệm thực tế kéo dài 8 ngày từ kênh công nghệ Hàn Quốc nhằm thử thách bản lề của Samsung Galaxy Z TriFold.
AI đang tạo ra lớp nghề nhân sự hoàn toàn mới với mức lương cao, nhu cầu lớn và được doanh nghiệp toàn cầu săn đón ráo riết.
iPhone 18 dự kiến dùng cảm biến camera do Samsung sản xuất tại Mỹ, không còn độc quyền cung cấp bởi Sony như hiện tại.
Bỏ 20 tỷ USD chiêu mộ cha đẻ chip TPU, NVIDIA tung đòn chiến lược nhằm đối phó mối đe dọa lớn nhất với GPU AI của mình.
Không ký được hợp đồng chip nhớ cho TPU, Google thẳng tay sa thải nhân sự mua hàng, hé lộ mức độ khốc liệt của cuộc khủng hoảng AI.
Thỏa thuận khổng lồ giữa OpenAI với Samsung và SK hynix đang đẩy giá RAM, SSD toàn cầu lên mặt bằng mới, khiến người dùng và hãng công nghệ lao đao.
OPPO Pad Air5 gây chú ý với màn hình 12 inch 120Hz, pin hơn 10.000mAh và bản Soft Light chống chói, giá chỉ từ khoảng 7 triệu đồng.
Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã tạo ra một tựa game tích hợp AI, cho phép người chơi trò chuyện trực tiếp với người tiền sử trong bối cảnh Đồ đá mới sống động.
Từng được kỳ vọng là “LMHT killer”, Supervive chính thức đóng cửa đầu 2026 sau khi không thể giữ chân người chơi.
Google đang chuẩn bị cho phép người dùng lựa chọn một địa chỉ Gmail mới mà không bị mất bất kỳ dữ liệu nào. Không những vậy, họ còn cho phép nhiều hơn 1 lần.
Xiaomi 17 Ultra hiện đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Mẫu flagship mới nhất nổi bật bởi hệ thống camera Leica chất lượng.
Bằng các trung tâm huấn luyện chuyên sâu, Trung Quốc đang biến robot hình người thành lao động thực thụ với độ chính xác tới 95%.
Thú nhồi bông, robot biết trò chuyện nhờ AI đang bùng nổ, nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo nguy cơ nội dung độc hại và xâm phạm quyền riêng tư trẻ em.
OpenAI ra mắt “Your Year with ChatGPT”, tính năng tổng kết năm mang đậm dấu ấn cá nhân, lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped cho người dùng toàn cầu.
Một startup tại Mỹ đang gây tranh cãi toàn cầu khi lên kế hoạch xây dựng quân đoàn 50.000 robot hình người tham chiến chỉ trong 3 năm tới.
Xuất hiện tại sự kiện giải trí mới đây, Mai Dora nhanh chóng trở thành tâm điểm với phong cách thanh lịch, gợi cảm vừa đủ khiến fan không thể rời mắt.
HyperWork Macro MS02 gây chú ý khi mang màn hình mini, hỗ trợ macro và pin dùng gần 2 tháng trong tầm giá chỉ hơn 600.000 đồng.