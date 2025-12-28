Hà Nội

OpenAI “nuốt” 40% DRAM, kỷ nguyên RAM giá rẻ chấm dứt

Số hóa

OpenAI “nuốt” 40% DRAM, kỷ nguyên RAM giá rẻ chấm dứt

Thỏa thuận khổng lồ giữa OpenAI với Samsung và SK hynix đang đẩy giá RAM, SSD toàn cầu lên mặt bằng mới, khiến người dùng và hãng công nghệ lao đao.

Thiên Trang (th)
Kỷ nguyên RAM và SSD giá rẻ đã chính thức khép lại khi OpenAI nắm trong tay tới 40% sản lượng DRAM toàn cầu.
Đầu tháng 10/2025, OpenAI ký thỏa thuận dài hạn với Samsung và SK hynix để đảm bảo 900.000 wafer DRAM mỗi tháng.
Thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD này gắn liền với dự án trung tâm dữ liệu AI Stargate, tiêu thụ lượng bộ nhớ khổng lồ chưa từng có.
Đáng chú ý, OpenAI không mua chip hoàn chỉnh mà đặt mua wafer thô, qua đó kiểm soát nguồn cung bộ nhớ trong nhiều năm.
Chiến lược này khiến các đối thủ AI lớn như Google, Meta hay Anthropic gần như bị “bỏ đói” tài nguyên DRAM.
Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, toàn bộ chuỗi cung ứng bộ nhớ rơi vào trạng thái mua hoảng loạn.
Giá DRAM tăng 40–50% chỉ trong vài tuần, thậm chí có sản phẩm tăng hơn 100% trong thời gian ngắn.
Giới phân tích nhận định, trừ khi cơn sốt AI hạ nhiệt, bộ nhớ máy tính sẽ bước vào một “bình thường mới” với giá cao kéo dài nhiều năm.
Thiên Trang (th)
