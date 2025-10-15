Hà Nội

Startup 500 tỷ USD khiến thế giới chao đảo vì loạt thương vụ khổng lồ

Số hóa

Startup 500 tỷ USD khiến thế giới chao đảo vì loạt thương vụ khổng lồ

OpenAI đang làm rung chuyển thị trường toàn cầu khi chỉ một tháng đã ký hàng loạt hợp đồng chip và điện toán trị giá hàng trăm tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Trong vòng một tháng, OpenAI đã ký ba thỏa thuận đình đám với Broadcom, Nvidia và AMD, tổng giá trị vượt 200 tỷ USD.
Song song đó, công ty cũng chốt hợp đồng 300 tỷ USD với Oracle để mua năng lực điện toán cho hệ thống AI của mình.
Nhờ những thông báo hợp tác này, giá trị thị trường của các tập đoàn chip lớn tăng vọt hàng trăm tỷ USD.
OpenAI hiện được định giá 500 tỷ USD, vượt qua SpaceX, trở thành startup giá trị nhất thế giới.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về mô hình tài chính của OpenAI khi công ty có thể lỗ 10 tỷ USD trong năm nay.
Một số nhà phân tích ví OpenAI là “hòn đá tảng” của hệ sinh thái AI, nếu sụp đổ có thể kéo theo nhiều doanh nghiệp khác.
Dù vậy, nhu cầu chip AI vẫn bùng nổ, giúp các nhà sản xuất như Nvidia, AMD hay Broadcom duy trì sức mạnh.
Từ một startup non trẻ, OpenAI và Sam Altman đã biến mình thành trung tâm của cơn sốt AI toàn cầu.
Thiên Trang (TH)
