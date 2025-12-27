Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ra mắt Xiaomi 17 Ultra: tinh hoa hội tụ tại camera

Số hóa

Ra mắt Xiaomi 17 Ultra: tinh hoa hội tụ tại camera

Xiaomi 17 Ultra hiện đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Mẫu flagship mới nhất nổi bật bởi hệ thống camera Leica chất lượng. 

Tuệ Minh
Sau nhiều ngày hé lộ, Xiaomi 17 Ultra đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Đây là sản phẩm cao cấp nhất hiện nay trong dòng điện thoại flagship của công ty, và thiết bị này được thiết kế dành cho nhiếp ảnh. Trong số ba camera ở mặt sau, có cảm biến chính 1 inch được Leica nâng cấp.
Sau nhiều ngày hé lộ, Xiaomi 17 Ultra đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Đây là sản phẩm cao cấp nhất hiện nay trong dòng điện thoại flagship của công ty, và thiết bị này được thiết kế dành cho nhiếp ảnh. Trong số ba camera ở mặt sau, có cảm biến chính 1 inch được Leica nâng cấp.
Cảm biến chính Light Hunter 1050L tích hợp công nghệ LOFIC để tăng cường dải tương phản động. Nó có khẩu độ f/1.67 và được kết hợp với ống kính tele periscope Leica 200 MP. Camera HPE của Samsung này có kích thước cảm biến 1/1.4 inch, và theo các ảnh mẫu được chia sẻ, nó giúp Xiaomi 17 Ultra có khả năng chụp ảnh cận cảnh và ảnh chân dung tốt.
Cảm biến chính Light Hunter 1050L tích hợp công nghệ LOFIC để tăng cường dải tương phản động. Nó có khẩu độ f/1.67 và được kết hợp với ống kính tele periscope Leica 200 MP. Camera HPE của Samsung này có kích thước cảm biến 1/1.4 inch, và theo các ảnh mẫu được chia sẻ, nó giúp Xiaomi 17 Ultra có khả năng chụp ảnh cận cảnh và ảnh chân dung tốt.
Máy cũng hỗ trợ chụp macro tele, và camera zoom 200MP Samsung HPE 1/1.4-inch có ​​thể chuyển đổi giữa tiêu cự 75mm và 100mm mà không làm mất chi tiết đáng kể.
Máy cũng hỗ trợ chụp macro tele, và camera zoom 200MP Samsung HPE 1/1.4-inch có ​​thể chuyển đổi giữa tiêu cự 75mm và 100mm mà không làm mất chi tiết đáng kể.
Điện thoại camera đạt chứng nhận Leica APO này còn có cảm biến siêu rộng 50MP ở mặt sau, với tiêu cự 14mm.
Điện thoại camera đạt chứng nhận Leica APO này còn có cảm biến siêu rộng 50MP ở mặt sau, với tiêu cự 14mm.
Ngoài camera, các thông số kỹ thuật còn lại cũng thuộc hàng cao cấp. Điều đó bao gồm Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip xử lý hàng đầu hiện nay của Qualcomm.
Ngoài camera, các thông số kỹ thuật còn lại cũng thuộc hàng cao cấp. Điều đó bao gồm Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip xử lý hàng đầu hiện nay của Qualcomm.
Mặt trước của Xiaomi 17 Ultra sở hữu màn hình AMOLED LTPO 6,9 inch 2608 x 1200-pixel với độ sáng 3.500nit.
Mặt trước của Xiaomi 17 Ultra sở hữu màn hình AMOLED LTPO 6,9 inch 2608 x 1200-pixel với độ sáng 3.500nit.
Toàn bộ linh kiện được cấp nguồn bởi viên pin 6.800mAh hỗ trợ sạc nhanh không dây 50W và sạc nhanh có dây 90W.
Toàn bộ linh kiện được cấp nguồn bởi viên pin 6.800mAh hỗ trợ sạc nhanh không dây 50W và sạc nhanh có dây 90W.
Các điểm nổi bật khác bao gồm nhiều chế độ chụp ảnh, viền màn hình hẹp, hệ thống làm mát được cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm, hỗ trợ giao thức sạc PPS, cảm biến hồng ngoại, hai SIM, âm thanh Hi-Res, loa stereo, hệ thống bốn micrô, xếp hạng IP66/IP68/IP69, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC và kết nối vệ tinh. Xiaomi 17 Ultra có các tùy chọn màu sắc Đen, Tím Khói, Xanh Sao và Trắng.
Các điểm nổi bật khác bao gồm nhiều chế độ chụp ảnh, viền màn hình hẹp, hệ thống làm mát được cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm, hỗ trợ giao thức sạc PPS, cảm biến hồng ngoại, hai SIM, âm thanh Hi-Res, loa stereo, hệ thống bốn micrô, xếp hạng IP66/IP68/IP69, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC và kết nối vệ tinh. Xiaomi 17 Ultra có các tùy chọn màu sắc Đen, Tím Khói, Xanh Sao và Trắng.
Xiaomi cung cấp phiên bản tiêu chuẩn với bốn tùy chọn màu sắc, và tùy chọn cơ bản đi kèm với 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Phiên bản khởi điểm này có giá 6.999 CNY (khoảng 26,2 triệu đồng), trong khi tùy chọn cao cấp nhất có giá 8.499 CNY (khoảng 31,8 triệu đồng) có 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong.
Xiaomi cung cấp phiên bản tiêu chuẩn với bốn tùy chọn màu sắc, và tùy chọn cơ bản đi kèm với 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Phiên bản khởi điểm này có giá 6.999 CNY (khoảng 26,2 triệu đồng), trong khi tùy chọn cao cấp nhất có giá 8.499 CNY (khoảng 31,8 triệu đồng) có 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong.
Xem Xiaomi 17 Ultra thể hiện khả năng quay chụp đêm xuất sắc.
Tuệ Minh
#Xiaomi 17 #Xiaomi 17 Ultra #điện thoại thông minh #smartphone #điện thoại cao cấp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT