Số hóa

Samsung sẽ làm camera iPhone cho Apple trên đất Mỹ

iPhone 18 dự kiến dùng cảm biến camera do Samsung sản xuất tại Mỹ, không còn độc quyền cung cấp bởi Sony như hiện tại.

Tuệ Minh

Theo nguồn tin từ The Elec (Hàn Quốc), Samsung đang lên kế hoạch sản xuất cảm biến ảnh CMOS (CIS) cho camera iPhone 18 tại Mỹ.

Các cảm biến dự kiến được sản xuất tại nhà máy hiện có của Samsung tại Austin, Texas. Công ty dự kiến lắp đặt thêm máy móc trong thời gian tới, đồng thời đăng tin tuyển dụng kỹ thuật viên cơ khí/điện, kỹ sư và quản lý đấu nối.

son-5642.jpg
Samsung thay thế Sony sản xuất cảm biến cho iPhone 18.

Giai đoạn đấu nối bao gồm lắp đặt, thiết kế đường ống dẫn gas, nước trong nhà máy. Các quản lý sẽ thu thập ý kiến từ nhà thiết kế, nhà cung cấp và kỹ sư để quyết định phù hợp.

Việc tuyển dụng các vị trí này cũng cho thấy giai đoạn xây móng cho phòng sạch dần hoàn tất. Máy móc sẽ được lắp đặt sau khi hoàn thiện hệ thống đấu nối, đường dẫn.

Theo The Elec, Samsung cũng đang tuyển dụng kỹ thuật viên và kỹ sư thiết bị làm sạch, dùng để vệ sinh bề mặt các tấm silicon. Quy trình này chiếm đến 40% các bước sản xuất chip bởi các tạp chất như oxit, kim loại lỗi có thể ảnh hưởng đến mạch điện.

Samsung dự kiến sản xuất cảm biến camera cho iPhone với thiết kế 3 lớp xếp chồng. Mỗi lớp dùng cho diot quang, bóng bán dẫn và bộ chuyển tín hiệu analog/digital.

Nhà máy Samsung xây dựng tại Austin, bang Texas.

Theo MacRumors, thiết kế này cho phép giảm kích thước điểm ảnh để tăng mật độ, cải thiện chất lượng trong điều kiện thiếu sáng và giảm nhiễu.

Kiến trúc cảm biến xếp chồng cũng mang đến tốc độ đọc tín hiệu nhanh hơn, giảm mức điện năng tiêu thụ và dải động rộng hơn. Quy trình sản xuất này chưa từng được triển khai trên quy mô thương mại.

Đầu tháng 12, Samsung đã báo cáo với hội đồng Austin về kế hoạch đầu tư 19 tỷ USD cho nhà máy của hãng tại thành phố. Dây chuyền sản xuất cảm biến ảnh mới dự kiến hoạt động sớm nhất từ tháng 3/2026.

Dựa trên tin đồn, cảm biến mới có thể trang bị trên iPhone 18 tiêu chuẩn, dự kiến ra mắt đầu năm 2027. Apple được cho đã đạt thỏa thuận với Samsung vào tháng 8 để cung cấp linh kiện.

Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là lần đầu Samsung tham gia cung ứng cảm biến ảnh cho iPhone, cũng là lần đầu bộ phận này được sản xuất tại Mỹ. Hiện tại, Sony là nhà cung cấp cảm biến ảnh cho iPhone, sản xuất tại Nhật Bản và phân phối thông qua TSMC.

Sự khác biệt tốc độ ghi hình ảnh của cảm biến Global so với Rolling.
9to5 Mac
9to5 Mac
