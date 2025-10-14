Hà Nội

Apple và Google đứng ngoài vòng xoáy nghìn tỷ USD của AI

Số hóa

Apple và Google đứng ngoài vòng xoáy nghìn tỷ USD của AI

Trong khi OpenAI và NVIDIA tạo nên vòng xoáy đầu tư trị giá nghìn tỷ USD, Apple và Google lại theo đuổi chiến lược phát triển AI thận trọng và bền vững hơn.

Thiên Trang (TH)
Một loạt thỏa thuận giữa OpenAI, NVIDIA, AMD và Oracle đang làm dấy lên lo ngại về “quả bong bóng AI” trị giá hàng nghìn tỷ USD.
Các giao dịch tuần hoàn khiến dòng tiền luân chuyển khép kín - tiền từ NVIDIA chảy qua OpenAI, Oracle rồi lại quay về NVIDIA.
Dù quy mô đầu tư khổng lồ, OpenAI vẫn chưa tạo ra lợi nhuận, khiến giới chuyên gia cảnh báo rủi ro tương tự bong bóng dot-com.
Nhà phân tích Paulo Carvao của Harvard cho rằng đây là dấu hiệu điển hình của “sự thổi phồng tăng trưởng” giữa các công ty công nghệ.
Trong khi đó, hai ông lớn Apple và Google vẫn đứng ngoài vòng xoáy, giữ chiến lược riêng.
Apple tập trung tích hợp AI vào iPhone và iOS thông qua Apple Intelligence, hướng đến lợi ích người dùng thay vì cuộc đua đầu tư.
Google thì phát triển AI bằng nội lực, tự sản xuất chip TPU và tận dụng hệ sinh thái đám mây Google Cloud khổng lồ.
Giới quan sát nhận định, sự thận trọng của Apple và Google có thể giúp họ tránh rủi ro domino nếu bong bóng AI vỡ, khi các mắt xích khác đang phụ thuộc lẫn nhau.
Thiên Trang (TH)
