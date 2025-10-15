Hà Nội

vivo X300 series mới toanh, camera siêu đỉnh, bán chính hãng tại Việt Nam

Số hóa

vivo X300 series mới toanh, camera siêu đỉnh, bán chính hãng tại Việt Nam

Dòng vivo X300 vừa chính thức trình làng với hai phiên bản X300 và X300 Pro, mang đến nhiều nâng cấp mạnh mẽ về camera, hiệu năng và pin.

Tuệ Minh
Tại sự kiện tổ chức tại Trung Quốc tối ngày 13/10, vivo trình làng dòng sản phẩm cao cấp vivo X300 và X300 Pro. Sự kiện được tổ chức với nhiều đại diện từ Việt Nam, hé lộ khả năng bán chính hãng của dòng máy này.
Giống như model tiền nhiệm, vivo X300 series trang bị hệ thống camera chất lượng cao kết hợp cùng ZEISS, công ty chế tác quang học nổi tiếng tới từ Đức.
Phiên bản vivo X300 Pro được trang bị cụm ba camera ZEISS, trong đó nổi bật là cảm biến chính Sony LYT-828 độ phân giải 50 MP, kích thước 1/1.28 inch, khẩu độ f/1.57 và hỗ trợ chống rung gimbal OIS.
Máy còn có camera góc siêu rộng Samsung JN1 50 MP và ống kính tele 200 MP dùng cảm biến Samsung HPB kích thước 1/1.4 inch. Camera trước cũng đạt độ phân giải 50 MP (JN1), phục vụ nhu cầu selfie và gọi video.
Thiết bị sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500 kết hợp vi xử lý hình ảnh vivo V3+, RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Viên pin dung lượng 6.510 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 90 W và sạc không dây 40 W. Màn hình 6,78 inch LTPO 8T cho tần số quét 120 Hz, độ phân giải 1.260 x 2.800 pixel, hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Máy nặng 226 g, dày 7,99 mm, đạt chuẩn kháng nước IP68/IP69 và có bốn tùy chọn màu: đen, nâu, xanh và trắng.
Trong khi đó, vivo X300 hướng đến người dùng ưa thích thiết kế nhỏ gọn hơn với màn hình 6,31 inch LTPO 8T, độ phân giải 1.216 x 2.640 pixel, tần số quét 120 Hz, cùng chip Dimensity 9500, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Pin của máy có dung lượng 6.040 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90 W và sạc không dây 40 W.
Về camera, X300 được trang bị cảm biến chính Samsung HPB 200 MP (1/1.4 inch, f/1.68), ống kính tele Sony LYT-602 50 MP (1/1.95 inch, APO) và camera góc siêu rộng Samsung JN1 50 MP. Camera selfie sử dụng cùng cảm biến JN1 50 MP. Máy nặng 190 g, dày 7,95 mm, đạt chuẩn IP68/IP69, có các tùy chọn màu đen, xanh, hồng và tím, chạy hệ điều hành OriginOS 6 trên nền Android 16.
Giá bán tại Trung Quốc của vivo X300 Pro khởi điểm từ 5.299 tệ (khoảng 19,6 triệu đồng) cho bản 12 GB - 256 GB, 5.999 tệ (khoảng 22,2 triệu đồng) cho bản 16 GB - 512 GB và 6.699 tệ (khoảng 24,7 triệu đồng) cho bản 16 GB - 1 TB.
Trong khi đó, vivo X300 có giá từ 4.399 tệ (khoảng 16,2 triệu đồng) cho bản 12 GB - 256 GB, cao nhất 5.999 tệ (khoảng 22,2 triệu đồng) cho bản 16 GB - 1 TB.
Theo vivo, model flagship này sẽ được ra mắt quốc tế vào tháng sau và dự kiến bán chính hãng tại thị trường Việt Nam vào khoảng giữa tháng 11. Bạn đọc có thể tham khảo gian hàng chính hãng của vivo tại Shopee Mall và Lazada Mall để có mức giá tốt nhất, đặc biệt trong những dịp sale lớn như ngày 15/10 tới đây.
Xiaomi 15T Series, cận cao cấp, nhiều tính năng hữu dụng.
Tuệ Minh
genk.vn
#vivo #vivo X300 #vivo X300 Pro #chính hãng #Android #liquid glass

