Thiếu chip nhớ gay gắt Google sa thải bộ phận mua hàng

Thiếu chip nhớ gay gắt Google sa thải bộ phận mua hàng

Không ký được hợp đồng chip nhớ cho TPU, Google thẳng tay sa thải nhân sự mua hàng, hé lộ mức độ khốc liệt của cuộc khủng hoảng AI.

Google được cho là vừa sa thải các giám đốc phụ trách mua hàng sau khi họ không đảm bảo được nguồn cung chip nhớ cho dòng TPU phục vụ AI.
Nguyên nhân xuất phát từ việc nhu cầu TPU tăng vọt, trong khi nguồn cung HBM trên toàn cầu gần như đã bị khóa cứng.
Hiện khoảng 60% HBM cho TPU của Google đến từ Samsung, còn SK hynix và Micron đều từ chối cung cấp thêm do không còn công suất.
Ban lãnh đạo Google xem việc không ký được thỏa thuận dài hạn là sai lầm nghiêm trọng, tạo rủi ro chuỗi cung ứng không thể chấp nhận.
Quyết định sa thải cho thấy chip nhớ đã trở thành tài nguyên sống còn trong cuộc đua AI của các tập đoàn công nghệ.
HBM và LPDDR là yếu tố quyết định hiệu suất GPU, TPU và trung tâm dữ liệu, trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng huấn luyện và suy luận AI.
Trong bối cảnh chỉ có ba nhà sản xuất lớn là Samsung, SK hynix và Micron, các hãng Big Tech đang phải “đóng quân” tại Hàn Quốc để giành từng lô chip.
Khủng hoảng này buộc Google, Meta và Microsoft thay đổi chiến lược tuyển dụng và mua sắm, cho thấy cuộc chiến AI đang nóng lên chưa từng có.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
