Thiếu chip nhớ gay gắt Google sa thải bộ phận mua hàng

Mẫu xe bán tải cỡ trung Nissan Navara 2026 thế hệ mới có mối liên hệ mật thiết với Mitsubishi Triton nhưng Nissan đã có những tinh chỉnh và cải tiến riêng.
Không xe hoa sang trọng, đám cưới của Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc gây chú ý khi chú rể chèo xuồng hoa chở cô dâu giữa không gian sông nước quê nhà.
Không che giấu việc sở hữu vẻ đẹp có sự can thiệp của dao kéo, Xiang Er tự tin định danh mình là một "nhà sáng lập ngành thẩm mỹ" với "gu thẩm mỹ cao cấp".
Siêu mẫu Minh Tú cho biết, cô nợ ngân hàng 500 triệu đồng, gặp vấn đề sức khỏe trong năm 2025.
Hãng xe môtô Anh quốc Triumph vừa chính thức bổ sung cho phân khúc tầm trung mẫu cafe racer Thruxton 400 2026 mới với mức giá bán "mềm hơn.
Thỏa thuận khổng lồ giữa OpenAI với Samsung và SK hynix đang đẩy giá RAM, SSD toàn cầu lên mặt bằng mới, khiến người dùng và hãng công nghệ lao đao.
Khi lấn sân sang lĩnh vực cosplay, Min Hanna không chỉ đơn thuần là hóa thân vào nhân vật mà cô "thổi hồn" vào đó bằng một phong cách thời trang quyến rũ.
Sau một thời gian dài gần như “ở ẩn” trước sóng gió dư luận, Tiktoker Gia Thị Linh bất ngờ tái xuất mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Xuất hiện trên sân khấu trong loạt hình ảnh mới đây, Bích Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý khi lựa chọn trang phục táo bạo nhưng vẫn đầy cá tính.
Được trang bị vũ khí trang bị của NATO, tại sao Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 của Quân đội Ukraine được cho đã từ chối yêu cầu triển khai đến mặt trận phía đông.
Sở hữu hơn nửa triệu người theo dõi, “hot girl ảo” có tên Sherry còn tự tin mở bán những nội dung độc quyền và vẫn có rất nhiều người mua.
Cây cảnh có quả vàng kỳ dị này tượng trưng cho sự giàu có, may mắn, thăng tiến trong sự nghiệp, thu hút tài lộc, trường thọ, điềm lành và hạnh phúc.
OPPO Pad Air5 gây chú ý với màn hình 12 inch 120Hz, pin hơn 10.000mAh và bản Soft Light chống chói, giá chỉ từ khoảng 7 triệu đồng.
Loạt ảnh mới của Lã Phi Yến thu hút sự chú ý khi cựu xạ thủ bắn đĩa bay skeet xuất hiện với phong cách gợi cảm, khoe trọn vóc dáng săn chắc và nhan sắc rạng rỡ.
NSND Trịnh Kim Chi đăng tải loạt ảnh bên doanh nhân Trấn Phương, gửi lời yêu thương đến chồng trong ngày sinh nhật.
Tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026 sắp diễn ra, Toyota không chỉ mang đến các mẫu xe thể thao và xe độ, mà còn tạo bất ngờ với bộ ba RAV4 độ hoàn toàn mới.
Giữa “rừng” hot mom trên mạng xã hội, Trang Lou luôn là cái tên được nhắc tới với hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có tính cách rộng lượng, mạng lưới quan hệ khá rộng và kinh tế khá giả.
Thiết kế nhà ống đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng từ công năng, ánh sáng, phong thủy đến kết cấu và chi phí.
“Ngọc nữ” Thái Lan Baifern Pimchanok nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi khoe nhan sắc thanh thoát trong thiết kế váy độc đáo lấy cảm hứng từ… cây nấm.