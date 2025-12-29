Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Top ôtô bị trộm nhiều nhất năm 2025, bất chấp mọi nỗ lực bảo vệ

Mặc dù tỷ lệ trộm xe giảm trong năm 2025, nhưng nhiều mẫu ôtô tiếp tục bị trộm nhiều hơn phần còn lại khiến chủ xe và nhà chức trách đau đầu tìm giải pháp.

Thảo Nguyễn
Videp: Những mẫu ôtô bị trộm nhiều nhất tại Anh quốc.

Năm 2025 ghi nhận mức giảm khoảng 23% số vụ trộm ôtô tại nhiều khu vực lớn, nhưng theo báo cáo mới nhất, tình trạng này vẫn là thách thức với nhiều thành phố và chủ xe trên toàn thế giới. Mặc dù lực lượng chức năng và các công nghệ an ninh mới đã được triển khai, các mẫu xe cụ thể vẫn bị trộm với tần suất cao hơn đáng kể, khiến việc bảo vệ chiếc xe của chủ sở hữu trở thành ưu tiên hàng đầu.

2-4202.jpg
Năm 2025 ghi nhận mức giảm khoảng 23% số vụ trộm ôtô tại nhiều khu vực.

Nhiều vụ trộm ôtô xảy ra ngay cả khi xe đã được trang bị các biện pháp phòng chống tiêu chuẩn, cho thấy tội phạm ngày càng tinh vi hơn và tìm cách khai thác các điểm yếu bảo mật hiện tại.

Một số chuyên gia nhận định rằng lý do khiến những mẫu ôtô này bị trộm nhiều hơn không chỉ bởi giá trị cao mà còn do những lỗ hổng bảo mật trong hệ thống khóa và khởi động của xe. Các xe không được trang bị thiết bị chống trộm hiện đại, như hệ thống immobilizer (khóa động cơ điện tử), thường trở thành mục tiêu hấp dẫn của tội phạm.

3-7565.jpg
Hyundai và Kia đã từng phải đối mặt với làn sóng trộm xe lan rộng tại Mỹ.

Ví dụ, nhiều dòng xe phổ thông của Hyundai và Kia đã từng phải đối mặt với làn sóng trộm xe lan rộng tại Mỹ, dẫn tới các vụ kiện và buộc hãng phải cung cấp miễn phí retrofit cho hàng triệu xe thiếu công nghệ an ninh cơ bản này sau khi lỗi bị khai thác rộng rãi trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, giá trị thanh khoản cao của một số mẫu ôtô trên thị trường chợ đen cũng khiến kẻ trộm nhằm vào. Một số dòng SUV lớn và xe hiệu năng cao thường được đánh giá cao về giá trị bán lại, do đó đắt khách trên thị trường bất hợp pháp. Báo cáo thống kê từ các tổ chức bảo hiểm ở Nhật Bản và nhiều nước cho thấy các mẫu SUV như Toyota Land Cruiser tiếp tục đứng đầu danh sách những ôtô bị trộm nhiều nhất theo từng năm - điều này phản ánh rằng tính bền bỉ, độ phổ biến và giá trị trao đổi cao có thể khiến ngay cả những chiếc xe được coi là bền bỉ và đáng tin cậy vẫn không tránh khỏi rủi ro trộm cắp.

4-7492.jpg
Top ôtô bị trộm nhiều nhất năm 2025, bất chấp mọi nỗ lực bảo vệ.

Để đối phó với làn sóng trộm cắp ôtô, chủ xe và các nhà sản xuất đang tìm kiếm giải pháp mới nhằm nâng cao an ninh phương tiện. Các thiết bị như immobilizer, hệ thống theo dõi GPS, và phần mềm khóa từ xa đang được khuyến khích, đồng thời một số công ty bảo hiểm cũng đưa ra ưu đãi giảm phí cho xe có hệ thống chống trộm cao cấp.

Tuy nhiên, dù với biện pháp nào đi nữa, việc nâng cao nhận thức của người lái về rủi ro và cách bảo vệ xe vẫn là yếu tố quan trọng nhất để giảm thiểu thiệt hại do trộm xe gây ra trong tương lai.

#ôtô bị trộm nhiều nhất #ôtô bị trộm nhiều nhất năm 2025 #Top ôtô bị trộm nhiều nhất #ô tô bị trộm #bảo vệ xe #khoa chống trộm

Bài liên quan

Xe

Hơn 55.000 xe Toyota hybrid nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ

Hãng xe Toyota mới đây đã thông báo triệu hồi khẩn cấp hơn 55.000 xe Hybrid và xe điện tại Mỹ do lỗi bu-lông biến tần gây nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ.

Video: Xe Toyota Hybrid có đáng để "xuống tiền"?

Gã khổng lồ ngành xe Nhật Bản đang đối mặt với một thách thức lớn ngay trong những ngày cuối năm 2025. Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố ngày 23/12/2025, Toyota đã chính thức phát lệnh triệu hồi 55.405 phương tiện do một lỗi lắp ráp nghiêm trọng. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín về độ bền vốn có của hãng mà còn gây lo ngại trực tiếp đến an toàn của người dùng khi giải pháp khắc phục triệt để vẫn đang còn là một dấu hỏi lớn.

Xem chi tiết

Xe

BYD triệu hồi 89.000 xe hybrid lỗi pin, lỗi không thể sửa bằng phần mềm

BYD đối mặt làn sóng triệu hồi kỷ lục năm 2025 với hơn 210.000 xe lỗi kỹ thuật, vấn đề pin gần 89.000 xe hybrid và lỗi hệ thống lái đang đặt ra dấu hỏi lớn.

Video: Hồi tháng 10/2025, đã có hơn 115.000 xe BYD bị triệu hồi.

Thông tin từ tờ Strait Times cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2025, gã khổng lồ xe điện Trung Quốc BYD đã phải thực hiện các đợt triệu hồi với tổng số lượng xe vượt mốc 210.000 chiếc. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào đợt triệu hồi mới nhất liên quan đến gần 89.000 xe hybrid, một sự kiện đang làm rung chuyển dư luận ngành ôtô toàn cầu và đặt ra những nghi ngại sâu sắc về sự đánh đổi giữa tốc độ tăng trưởng và độ an toàn sản phẩm.

Xem chi tiết

Xe

Stellantis triệu hồi 52.565 xe bán tải Ram HD do lo ngại mất an toàn

Số lượng xe bị triệu hồi lần này nhiều nhất lên đến 52.565 xe, với lý do lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển hệ thống an toàn cho người ngồi trong xe.

Video: Giới thiệu siêu bán tải bán tải Ram HD 2024.

Hãng xe bán tải Ram, thuộc sở hữu của Stellantis, đang triệu hồi hàng chục nghìn xe do lỗi phần mềm trong mô-đun điều khiển hệ thống an toàn cho người ngồi trong xe. Trong số khoảng 52.565 xe bị ảnh hưởng tại Hoa Kỳ, lỗi này có thể làm vô hiệu hóa túi khí và bộ căng dây an toàn bên người lái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới