Top ôtô bị trộm nhiều nhất năm 2025, bất chấp mọi nỗ lực bảo vệ.

Mặc dù tỷ lệ trộm xe giảm trong năm 2025, nhưng nhiều mẫu ôtô tiếp tục bị trộm nhiều hơn phần còn lại khiến chủ xe và nhà chức trách đau đầu tìm giải pháp.

Năm 2025 ghi nhận mức giảm khoảng 23% số vụ trộm ôtô tại nhiều khu vực lớn, nhưng theo báo cáo mới nhất, tình trạng này vẫn là thách thức với nhiều thành phố và chủ xe trên toàn thế giới. Mặc dù lực lượng chức năng và các công nghệ an ninh mới đã được triển khai, các mẫu xe cụ thể vẫn bị trộm với tần suất cao hơn đáng kể, khiến việc bảo vệ chiếc xe của chủ sở hữu trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nhiều vụ trộm ôtô xảy ra ngay cả khi xe đã được trang bị các biện pháp phòng chống tiêu chuẩn, cho thấy tội phạm ngày càng tinh vi hơn và tìm cách khai thác các điểm yếu bảo mật hiện tại.

Một số chuyên gia nhận định rằng lý do khiến những mẫu ôtô này bị trộm nhiều hơn không chỉ bởi giá trị cao mà còn do những lỗ hổng bảo mật trong hệ thống khóa và khởi động của xe. Các xe không được trang bị thiết bị chống trộm hiện đại, như hệ thống immobilizer (khóa động cơ điện tử), thường trở thành mục tiêu hấp dẫn của tội phạm.

Ví dụ, nhiều dòng xe phổ thông của Hyundai và Kia đã từng phải đối mặt với làn sóng trộm xe lan rộng tại Mỹ, dẫn tới các vụ kiện và buộc hãng phải cung cấp miễn phí retrofit cho hàng triệu xe thiếu công nghệ an ninh cơ bản này sau khi lỗi bị khai thác rộng rãi trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, giá trị thanh khoản cao của một số mẫu ôtô trên thị trường chợ đen cũng khiến kẻ trộm nhằm vào. Một số dòng SUV lớn và xe hiệu năng cao thường được đánh giá cao về giá trị bán lại, do đó đắt khách trên thị trường bất hợp pháp. Báo cáo thống kê từ các tổ chức bảo hiểm ở Nhật Bản và nhiều nước cho thấy các mẫu SUV như Toyota Land Cruiser tiếp tục đứng đầu danh sách những ôtô bị trộm nhiều nhất theo từng năm - điều này phản ánh rằng tính bền bỉ, độ phổ biến và giá trị trao đổi cao có thể khiến ngay cả những chiếc xe được coi là bền bỉ và đáng tin cậy vẫn không tránh khỏi rủi ro trộm cắp.

Để đối phó với làn sóng trộm cắp ôtô, chủ xe và các nhà sản xuất đang tìm kiếm giải pháp mới nhằm nâng cao an ninh phương tiện. Các thiết bị như immobilizer, hệ thống theo dõi GPS, và phần mềm khóa từ xa đang được khuyến khích, đồng thời một số công ty bảo hiểm cũng đưa ra ưu đãi giảm phí cho xe có hệ thống chống trộm cao cấp.

Tuy nhiên, dù với biện pháp nào đi nữa, việc nâng cao nhận thức của người lái về rủi ro và cách bảo vệ xe vẫn là yếu tố quan trọng nhất để giảm thiểu thiệt hại do trộm xe gây ra trong tương lai.