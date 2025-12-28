Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
NVIDIA chi 20 tỷ USD để “hóa giải” vũ khí TPU của Google

Số hóa

NVIDIA chi 20 tỷ USD để “hóa giải” vũ khí TPU của Google

Bỏ 20 tỷ USD chiêu mộ cha đẻ chip TPU, NVIDIA tung đòn chiến lược nhằm đối phó mối đe dọa lớn nhất với GPU AI của mình.

Thiên Trang (TH)
NVIDIA vừa gây chấn động ngành bán dẫn khi chi 20 tỷ USD ký thỏa thuận công nghệ với Groq, startup chip AI do Jonathan Ross sáng lập.
NVIDIA vừa gây chấn động ngành bán dẫn khi chi 20 tỷ USD ký thỏa thuận công nghệ với Groq, startup chip AI do Jonathan Ross sáng lập.
Mục tiêu then chốt của thương vụ không phải mua Groq mà là chiêu mộ Ross - người đồng thiết kế TPU, con chip giúp Google giảm phụ thuộc GPU NVIDIA.
Mục tiêu then chốt của thương vụ không phải mua Groq mà là chiêu mộ Ross - người đồng thiết kế TPU, con chip giúp Google giảm phụ thuộc GPU NVIDIA.
TPU được Google phát triển chuyên biệt cho AI, mang lại lợi thế lớn về hiệu suất và chi phí so với GPU đa năng truyền thống.
TPU được Google phát triển chuyên biệt cho AI, mang lại lợi thế lớn về hiệu suất và chi phí so với GPU đa năng truyền thống.
Sự thành công của TPU từng khiến thị trường phản ứng mạnh, khi cổ phiếu Google tăng còn NVIDIA chịu áp lực giảm.
Sự thành công của TPU từng khiến thị trường phản ứng mạnh, khi cổ phiếu Google tăng còn NVIDIA chịu áp lực giảm.
Sau khi rời Google, Jonathan Ross tiếp tục triết lý “chip chuyên dụng” với LPU của Groq, tối ưu cho AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn.
Sau khi rời Google, Jonathan Ross tiếp tục triết lý “chip chuyên dụng” với LPU của Groq, tối ưu cho AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn.
Groq nhanh chóng trở thành hiện tượng, gọi vốn 750 triệu USD với định giá 6,9 tỷ USD và đặt mục tiêu doanh thu 500 triệu USD năm nay.
Groq nhanh chóng trở thành hiện tượng, gọi vốn 750 triệu USD với định giá 6,9 tỷ USD và đặt mục tiêu doanh thu 500 triệu USD năm nay.
NVIDIA tránh rủi ro chống độc quyền bằng thỏa thuận cấp phép không độc quyền, đồng thời đưa đội ngũ lãnh đạo kỹ thuật của Groq về phía mình.
NVIDIA tránh rủi ro chống độc quyền bằng thỏa thuận cấp phép không độc quyền, đồng thời đưa đội ngũ lãnh đạo kỹ thuật của Groq về phía mình.
Thương vụ 20 tỷ USD cho thấy cuộc đua chip AI đã bước sang giai đoạn mới, nơi nhân tài và kiến trúc chip chuyên biệt quyết định quyền lực công nghệ.
Thương vụ 20 tỷ USD cho thấy cuộc đua chip AI đã bước sang giai đoạn mới, nơi nhân tài và kiến trúc chip chuyên biệt quyết định quyền lực công nghệ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#NVIDIA #Groq #TPU #AI #chíp chuyên dụng #Google

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT