Ván cược 50 tỷ USD đưa Meta thành “cửa ngõ AI” toàn cầu

Số hóa

Mark Zuckerberg đang đặt cược 50 tỷ USD để biến Meta thành nền tảng AI cho hàng tỷ người, qua đó “siêu nạp” cỗ máy quảng cáo sau cú trượt metaverse.

Thiên Trang (TH)
Mark Zuckerberg đang thực hiện chiến dịch bành trướng lớn nhất sự nghiệp khi rót tới 44-50 tỷ USD mỗi năm để tái định hình Meta thành đế chế AI tiêu dùng.
Tham vọng của CEO Meta là đưa AI tạo sinh và trợ lý Meta AI len sâu vào Facebook, Instagram và WhatsApp, biến các nền tảng này thành cửa ngõ AI cho hàng tỷ người dùng.
Để tăng tốc, Zuckerberg mạnh tay săn nhân tài từ OpenAI và Google, nâng cấp FAIR thành Meta Superintelligence Labs và chi 14 tỷ USD cho thương vụ với ScaleAI.
Song song, Meta ồ ạt xây dựng các trung tâm dữ liệu “ăn điện như nước”, ký hợp đồng năng lượng tái tạo và vận động chính sách để bảo đảm điện, nước và giấy phép.
Khác với đối thủ, Meta tận dụng lợi thế dữ liệu xã hội khổng lồ để triển khai AI trực tiếp đến người dùng, thay vì chỉ tập trung huấn luyện mô hình nền tảng.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng gây tranh cãi khi Meta bị cho là nới lỏng kiểm duyệt nội dung và vận động hành lang nhằm tránh rào cản pháp lý.
Giới chuyên gia chia rẽ khi một bên tin Meta sẽ “siêu nạp” cỗ máy quảng cáo bằng AI, bên còn lại lo ngại núi chi phí đầu tư và rủi ro chính trị, môi trường.
Dù kết cục ra sao, canh bạc 50 tỷ USD này đang quyết định việc Meta trở thành trung tâm AI của đời sống số hay tiếp tục đối mặt với một cú bẻ lái chiến lược đầy tốn kém.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
#Meta #AI #Mark Zuckerberg #đầu tư #công nghệ #trung tâm AI

