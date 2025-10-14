Hà Lan giành kiểm soát nhà sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc

Nexperia một công ty Trung Quốc, có trụ sở chính tại Hà Lan, đã bị chính phủ sở tại đóng băng một năm đồng thời điều chỉnh tài sản và quyền sở hữu trí tuệ.

Wingtech Technology, một công ty bán dẫn hàng đầu Trung Quốc, đã gặp phải những thách thức lớn về quy định xuyên biên giới. Tài sản cốt lõi của họ, công ty con có tên là Nexperia, trụ sở tại Hà Lan, đã bị đóng băng trong một năm kể từ ngày 30/9 do các yêu cầu từ chính phủ Hà Lan, bao gồm cả việc điều chỉnh tài sản và quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, một số giám đốc điều hành nước ngoài tại Nexperia thậm chí còn yêu cầu tòa án điều tra công ty và đình chỉ chức vụ CEO do công ty mẹ Wingtech Technology bổ nhiệm.

Công ty Nexperia tại Hà Lan được Wingtech (Trung Quốc) mua lại từ Semiconductors.

Phía Hà Lan cũng yêu cầu bổ nhiệm một giám đốc nước ngoài với quyền biểu quyết quyết định và chuyển giao toàn bộ cổ phần Nexperia (trừ một cổ phiếu) cho một người sẽ được nêu tên và công bố sau.

Tờ Financial Times thẳng thừng nhận định động thái của chính phủ Hà Lan sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa các nước phương Tây và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bloomberg và các hãng truyền thông khác cũng cảnh báo động thái bất thường này sẽ càng làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và châu Âu.

Wingtech Technology đã ra tuyên bố vào tối ngày 12/10, nghiêm túc chỉ ra rằng việc chính phủ Hà Lan đóng băng hoạt động toàn cầu của Nexperia với lý do "an ninh quốc gia" là một sự can thiệp quá mức dựa trên định kiến địa chính trị. Wingtech Technology phản đối mạnh mẽ hành vi phân biệt đối xử này đối với các công ty Trung Quốc.

Thông tin công khai cho biết Nexperia, có trụ sở chính tại Nijmegen, Hà Lan, là mảng kinh doanh bán dẫn cốt lõi của Wingtech Technology, chuyên về thiết bị rời rạc và thiết bị logic.

Nexperia sản xuất các sản phẩm chip bán dẫn trong các thiết bị dân dụng.

Trước đây là một bộ phận của NXP Semiconductors, công ty đã trở thành một doanh nghiệp độc lập vào năm 2017 và được Wingtech Technology mua lại hoàn toàn vào năm 2019.

Hiện tại, công ty là công ty con do Wingtech Technology sở hữu hoàn toàn. Năm 2024, doanh thu của Nexperia dự kiến đạt khoảng 14,7 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng một phần sáu tổng doanh thu của Wingtech Technology trong năm đó.

Wingtech nhấn mạnh với giới truyền thông rằng lý do cốt lõi đằng sau chỉ thị của Bộ Kinh tế Hà Lan là "đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng". Tuy nhiên, Wingtech tin rằng phạm vi rộng và các hạn chế nghiêm ngặt của chỉ thị này vượt xa quản lý rủi ro thông thường, thể hiện hành vi thâu tóm bên ngoài hoàn toàn vô lý đối với một công ty đang hoạt động bình thường.

Bộ Kinh tế Hà Lan tuyên bố trong một thông cáo ngày 12/10 rằng đây là lần đầu tiên chính phủ Hà Lan kích hoạt Đạo luật cung cấp hàng hóa vì "tính liên tục và an ninh của kiến thức và năng lực công nghệ quan trọng tại Hà Lan và Châu Âu đang bị đe dọa".

Tuyên bố lập luận rằng một lý do khác để thực hiện hành động này là Ansem "có những thiếu sót nghiêm trọng về quản trị nội bộ và hành vi có vấn đề". "Quyết định này nhằm mục đích ngăn ngừa rủi ro trong trường hợp khẩn cấp, các sản phẩm (thành phẩm và bán thành phẩm) do Ansem Semiconductor sản xuất có thể không có sẵn.

Các sản phẩm liên quan bao gồm chip được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô châu Âu và thiết bị điện tử tiêu dùng. Tuyên bố cũng cho biết động thái mới nhất "không nhằm vào các công ty, ngành công nghiệp hoặc quốc gia khác" và "các bên liên quan có thể khiếu nại quyết định này tại tòa án".

Tờ báo New Rotterdam Handelsblatt (NRC) của Hà Lan dẫn lời những người được cho là người trong cuộc cho biết "có dấu hiệu" cho thấy Nexperia có kế hoạch rò rỉ công nghệ chip cho Trung Quốc, điều này sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và kinh tế của Hà Lan.

Theo báo cáo, chip do Ansem thiết kế không tiên tiến hơn chip của các hãng lớn như Nvidia, AMD, Qualcomm hay Intel, nhưng quy trình kinh doanh hướng đến hiệu quả của họ có thể cải thiện năng suất và giảm lỗi chip, điều này chắc chắn có giá trị.

Năm 2022, Chính phủ Anh cũng từng có động thái tương tự khi ngăn chặn việc Nexperia mua lại Newport Wafer Fab (xứ Wale) nhưng bất thành.