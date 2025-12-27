Game AI cho trò chuyện với người tiền sử gây sốt giới công nghệ

Hà Nội

Số hóa

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã tạo ra một tựa game tích hợp AI, cho phép người chơi trò chuyện trực tiếp với người tiền sử trong bối cảnh Đồ đá mới sống động.

Thiên Trang (TH)
Một dự án nghiên cứu từ Đại học Copenhagen đang thu hút sự chú ý khi cho phép người chơi trò chuyện trực tiếp với người tiền sử thông qua game tích hợp AI.
Tựa game tái hiện bối cảnh thời Đồ đá mới tại khu mộ đá Lindeskov Hestehave ở Đan Mạch bằng môi trường 3D chi tiết và chân thực.
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cơ chế đối thoại không kịch bản, nơi nhân vật phản hồi linh hoạt dựa trên AI tạo sinh.
Người chơi có thể đặt câu hỏi cho cả nhà khảo cổ hiện đại lẫn một phụ nữ thời tiền sử để hiểu rõ hơn về đời sống cổ xưa.
Các nhân vật sử dụng dữ liệu khảo cổ học được kiểm chứng, giúp đảm bảo tính chính xác khoa học trong từng cuộc hội thoại.
Nhóm nghiên cứu tận dụng các công cụ phổ biến như Unreal Engine, MetaHuman Creator và nền tảng AI Convai để giảm chi phí phát triển.
Dự án được xem là hướng đi mới cho bảo tồn và truyền thông di sản, biến lịch sử khô khan thành trải nghiệm tương tác hấp dẫn.
Việc công khai mã nguồn mở hứa hẹn sẽ mở đường cho nhiều ứng dụng giáo dục và bảo tàng số thông minh trong tương lai.
Thiên Trang (TH)
