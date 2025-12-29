Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Gói thầu cây xanh tại Cần Giuộc: Kỹ thuật hay rào cản cạnh tranh?

Video

Gói thầu cây xanh tại Cần Giuộc: Kỹ thuật hay rào cản cạnh tranh?

Nhà thầu đặt vấn đề liệu việc đưa tiêu chí sẵn có có đang vô tình tạo rào cản, làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu hay không.

#gói thầu #cây xanh #Cần Giuộc #cạnh tranh #kỹ thuật #minh bạch

Bài liên quan

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT