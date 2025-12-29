Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vũ Thúy Quỳnh có động thái mới, ngầm phủ nhận nghi vấn được Đức Phạm cầu hôn

Giải trí

Vũ Thúy Quỳnh có động thái mới, ngầm phủ nhận nghi vấn được Đức Phạm cầu hôn

Trước tin đồn được Đức Phạm cầu hôn, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh có động thái khiến cộng đồng mạng chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân Instagram, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải hình ảnh nắm tay một người giấu mặt. Đáng chú ý, nàng hậu đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải. Một số cư dân mạng đoán già đoán non Vũ Thúy Quỳnh được bạn trai - thiếu gia Đức Phạm ngỏ lời cầu hôn. Ảnh: Instagram Vũ Thúy Quỳnh.
Trên trang cá nhân Instagram, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải hình ảnh nắm tay một người giấu mặt. Đáng chú ý, nàng hậu đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải. Một số cư dân mạng đoán già đoán non Vũ Thúy Quỳnh được bạn trai - thiếu gia Đức Phạm ngỏ lời cầu hôn. Ảnh: Instagram Vũ Thúy Quỳnh.
Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh có động thái mới. Cụ thể, trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ thông tin đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải chỉ mang ý nghĩa thể hiện cho sự độc lập, biết yêu bản thân, khác với đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải mang ý nghĩa nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn. Dưới bài đăng, Vũ Thúy Quỳnh để lại bình luận: "Quỳnh biết mọi người chúc phúc. Nhưng đính chính cho chuẩn". Ảnh: Instagram Vũ Thúy Quỳnh.
Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh có động thái mới. Cụ thể, trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ thông tin đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải chỉ mang ý nghĩa thể hiện cho sự độc lập, biết yêu bản thân, khác với đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải mang ý nghĩa nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn. Dưới bài đăng, Vũ Thúy Quỳnh để lại bình luận: "Quỳnh biết mọi người chúc phúc. Nhưng đính chính cho chuẩn". Ảnh: Instagram Vũ Thúy Quỳnh.
Trước khi công khai là một đôi, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò như đeo đồng hồ đôi, tỏ ra khá thân thiết trong các buổi tập luyện pickleball. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trước khi công khai là một đôi, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò như đeo đồng hồ đôi, tỏ ra khá thân thiết trong các buổi tập luyện pickleball. Ảnh: Người Đưa Tin.
Dù không hoạt động trong showbiz Việt, Đức Phạm vẫn gây chú ý bởi anh là chồng cũ của người mẫu Diệp Lâm Anh. Phía Vũ Thúy Quỳnh là người mẫu, tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Người Đưa Tin.
Dù không hoạt động trong showbiz Việt, Đức Phạm vẫn gây chú ý bởi anh là chồng cũ của người mẫu Diệp Lâm Anh. Phía Vũ Thúy Quỳnh là người mẫu, tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Người Đưa Tin.
Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm dính như sam ở đời thường. Ảnh: Người Đưa Tin.
Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm dính như sam ở đời thường. Ảnh: Người Đưa Tin.
Cặp đôi tham gia giải đấu pickleball vào tháng 9/2025. Ảnh: Người Lao Động.
Cặp đôi tham gia giải đấu pickleball vào tháng 9/2025. Ảnh: Người Lao Động.
Tháng 11/2025, trên trang cá nhân, Đức Phạm đăng ảnh ôm Vũ Thúy Quỳnh đồng thời viết: "Yêu em". Ảnh: FB Đức Phạm.
Tháng 11/2025, trên trang cá nhân, Đức Phạm đăng ảnh ôm Vũ Thúy Quỳnh đồng thời viết: "Yêu em". Ảnh: FB Đức Phạm.
Vũ Thúy Quỳnh từng đáp trả khi bị antifan nói "cặp kè" Đức Phạm. Ảnh: Instagram Vũ Thúy Quỳnh.
Vũ Thúy Quỳnh từng đáp trả khi bị antifan nói "cặp kè" Đức Phạm. Ảnh: Instagram Vũ Thúy Quỳnh.
"Buồn cười quá. Không biết cặp kè là sao. Mọi người hiểu ý nghĩa của từ ‘cặp kè’ không. Trong mỗi mối quan hệ, Quỳnh nghĩ quan trọng nhất là mình không làm trái pháp luật và vi phạm đạo đức. Quỳnh luôn thích bản thân có những trải nghiệm nhưng cũng biết đâu là giới hạn. Vì thế, hầu như những trải nghiệm của mình đều rất ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy có điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và mong muốn của bản thân, tôi sẽ ngưng ngay", Znews dẫn lời Vũ Thúy Quỳnh. Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh.
"Buồn cười quá. Không biết cặp kè là sao. Mọi người hiểu ý nghĩa của từ ‘cặp kè’ không. Trong mỗi mối quan hệ, Quỳnh nghĩ quan trọng nhất là mình không làm trái pháp luật và vi phạm đạo đức. Quỳnh luôn thích bản thân có những trải nghiệm nhưng cũng biết đâu là giới hạn. Vì thế, hầu như những trải nghiệm của mình đều rất ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy có điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và mong muốn của bản thân, tôi sẽ ngưng ngay", Znews dẫn lời Vũ Thúy Quỳnh. Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Vũ Thúy Quỳnh #người mẫu Vũ Thúy Quỳnh #Á hậu Vũ Thúy Quỳnh #Vũ Thúy Quỳnh Đức Phạm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT