Pin dự phòng kiêm phát Wi-Fi 114 giờ, giá chỉ hơn 2 triệu

Số hóa

Baseus EnerGeek GX11 gây chú ý khi kết hợp pin dự phòng 20.000mAh, sạc nhanh 67W và điểm phát Wi-Fi 4G không cần SIM, hướng đến người dùng di chuyển nhiều.

Thiên Trang (TH)
Baseus vừa giới thiệu EnerGeek GX11, thiết bị đầu tiên trên thế giới tích hợp cả pin dự phòng, sạc nhanh và phát Wi-Fi 4G trong cùng một thân máy.
Sản phẩm sử dụng công nghệ CloudSIM, cho phép tự động kết nối mạng tại hơn 150 quốc gia mà không cần SIM vật lý.
EnerGeek GX11 hỗ trợ 13 băng tần toàn cầu, tương thích với các nhà mạng lớn như AT&amp;T, T-Mobile và Verizon.
Thiết bị có thể chia sẻ kết nối cho tối đa 10 thiết bị, đạt tốc độ tải xuống 150 Mbps và hoạt động liên tục 114 giờ.
Pin dung lượng 20.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 67W qua hai cổng USB-C và một cổng USB-A, đủ để sạc laptop, tablet và điện thoại.
Thiết kế nhỏ gọn với dây cáp bện tháo rời, có thể quấn quanh thân giúp dễ mang theo khi di chuyển.
Sản phẩm còn tích hợp hệ thống tản nhiệt lớn và lớp bảo mật Web Portal đảm bảo an toàn khi sạc và truy cập mạng.
Baseus EnerGeek GX11 đã giành giải CES và IFA Innovation Award 2025, lên kệ với giá 99,99 USD, khoảng 2,6 triệu đồng.
