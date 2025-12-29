Hà Nội

SoundPEATS Q3 Pro ra mắt, tai nghe giá rẻ nhưng “flagship”

Số hóa

SoundPEATS Q3 Pro ra mắt, tai nghe giá rẻ nhưng “flagship”

SoundPEATS Q3 Pro khuấy động phân khúc tai nghe dưới 500k với chống ồn -38dB, Bluetooth 6.0, pin 42 giờ và âm thanh vòm 360 độ.

Thiên Trang (TH)
SoundPEATS chính thức ra mắt Q3 Pro, mẫu tai nghe true wireless được xem là “flagship” mới trong phân khúc giá rẻ cuối năm.
Với mức giá dưới 500.000 đồng, SoundPEATS Q3 Pro gây chú ý khi được trang bị chống ồn chủ động ANC lên tới -38dB, con số hiếm thấy ở tầm giá phổ thông.
Thiết kế nhỏ gọn, đeo chắc tai cùng chuẩn kháng nước IP55 giúp tai nghe phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn tập luyện nhẹ.
Q3 Pro sử dụng driver động 13mm kết hợp màng loa PEI và PU composite, mang lại âm thanh chi tiết, bass dày và dễ nghe với nhiều thể loại nhạc.
Tai nghe còn hỗ trợ âm thanh vòm 360 độ, tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn khi xem phim, chơi game hoặc giải trí trên thiết bị di động.
Thời lượng pin là điểm cộng lớn khi SoundPEATS Q3 Pro đạt tổng thời gian sử dụng lên tới 42 giờ kèm tính năng sạc nhanh 10 phút cho 3 giờ nghe nhạc.
Chuẩn Bluetooth 6.0 giúp kết nối ổn định, tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều thiết bị cùng lúc.
Với loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá, SoundPEATS Q3 Pro đang nổi lên như lựa chọn “đáng tiền” nhất trong phân khúc tai nghe không dây giá rẻ hiện nay.
Thiên Trang (TH)
#tai nghe #SoundPEATS #Q3 Pro #chống ồn #Bluetooth 6.0 #pin 42 giờ

