Tra tấn bản lề Galaxy Z TriFold 8 ngày liên tiếp nhận kết quả bất ngờ

Một thử nghiệm thực tế kéo dài 8 ngày từ kênh công nghệ Hàn Quốc cho thấy cơ chế bản lề của Samsung Galaxy Z TriFold bắt đầu suy giảm chức năng sớm hơn so với con số 200.000 lần gập mà hãng công bố, dù tấm nền hiển thị vẫn nguyên vẹn.

Khi ra mắt Galaxy Z TriFold, Samsung khẳng định thiết bị đã trải qua quy trình kiểm tra gập mở 200.000 lần trong phòng thí nghiệm. Con số này tương đương với tần suất 100 lần gập mỗi ngày trong suốt 5 năm sử dụng.

Bản lề Amor Flexhinge với cấu trúc xoắn liên tiếp Samsung sử dụng trên Galaxy Z TriFold.

Dù đây là một cột mốc ấn tượng cho thế hệ thiết bị gập ba đầu tiên, nó vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 500.000 lần gập của dòng Galaxy Z Fold 7 vốn đã hoàn thiện qua bảy thế hệ.

Để kiểm chứng độ bền thực tế, kênh YouTube OMG_electronics đã tổ chức một buổi phát trực tiếp kéo dài nhiều ngày. Tại đây, nhóm thực hiện thay phiên nhau gập mở thiết bị thủ công liên tục cho đến khi máy gặp sự cố kỹ thuật.

Dữ liệu từ buổi thử nghiệm cho thấy những dấu hiệu bất ổn xuất hiện khá sớm. Chỉ sau khoảng 61.000 lần thao tác, bản lề đầu tiên của thiết bị bắt đầu phát ra tiếng kêu cọt kẹt nhẹ. Vấn đề này lan sang bản lề thứ hai khi bộ đếm chạm mốc 121.000 lần.

Màn "tra tấn" đặc biệt kéo dài hơn 8 ngày của bloger Hàn Quốc.

Đến khoảng lần gập thứ 144.000, độ đàn hồi của hệ thống bản lề suy giảm nghiêm trọng. Theo chia sẻ từ nhóm, chiếc Galaxy Z TriFold lúc này không thể tự giữ trạng thái mở phẳng hoàn toàn mà cần lực tác động để ép thẳng. Thao tác đóng mở máy trở nên nặng nề và khó khăn hơn so với ban đầu.

Dù cơ chế cơ học gặp trục trặc khiến trải nghiệm sử dụng bị ảnh hưởng lớn, màn hình hiển thị của máy vẫn hoạt động bình thường và không có dấu hiệu hư hỏng về điểm ảnh hay cảm ứng. Do đó rất khó để kết luận thiết bị đã hỏng hoàn toàn.

Cần lưu ý rằng bài kiểm tra này diễn ra dồn dập trong 8 ngày liên tiếp. Việc ma sát liên tục sinh nhiệt và không có thời gian nghỉ cho vật liệu hồi phục khiến điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Với người dùng phổ thông, con số 144.000 lần gập vẫn đảm bảo vòng đời thiết bị kéo dài nhiều năm trước khi các vấn đề vật lý xuất hiện.