Google đang cho phép người dùng thay đổi địa chỉ Gmail

Google đang chuẩn bị cho phép người dùng lựa chọn một địa chỉ Gmail mới mà không bị mất bất kỳ dữ liệu nào. Không những vậy, họ còn cho phép nhiều hơn 1 lần.

Hiện tại, việc thay đổi địa chỉ Gmail của bạn gần như là điều không thể hoặc vô cùng phức tạp. Trong một tài liệu hỗ trợ bằng tiếng Hindi vừa được cập nhật, Google cho biết họ sẽ thay đổi điều này, cho phép người dùng chọn địa chỉ Gmail mới mà không bị mất dữ liệu.

Google sẽ cho phép người dùng đổi địa chỉ Gmail 3 lần trong đời.

Một năm mới thường là dịp để làm mới bản thân, từ học kỹ năng mới, rèn luyện sức khỏe cho đến thử một diện mạo khác. Tuy nhiên, có những thay đổi tưởng chừng đơn giản nhưng lại nằm ngoài tầm với — ví dụ như việc đổi địa chỉ Gmail.

Đây là một cơ hội hiếm có cho những người có địa chỉ mail bá đạo từ thời "trẻ trâu", những địa chỉ gây hiểu lầm, buồn cười hay thậm chí là ...sai chính tả.

Bạn hoàn toàn có thể đăng ký tài khoản mới và thiết lập chuyển tiếp thư từ địa chỉ cũ, nhưng không có cách nào thực sự “sạch sẽ” để chuyển đổi từ một địa chỉ Gmail sang một địa chỉ khác. Tuy nhiên, điều này có thể sắp thay đổi.

Tài khoản Google của bạn gắn liền với một địa chỉ email, và với hầu hết chúng ta, đó là địa chỉ Gmail kết thúc bằng @gmail.com. Google lưu ý rằng bạn có thể chuyển sang sử dụng địa chỉ email của bên thứ ba, nhưng điều này đồng nghĩa với việc phải xóa Gmail hiện tại.

Tính năng này hiện vẫn chưa được triển khai, nhưng gần đây Google đã cập nhật tài liệu hỗ trợ bằng tiếng Hindi để mô tả hệ thống mới cho phép thay đổi địa chỉ Gmail — mà không làm mất bất kỳ dữ liệu nào.

Người dùng có địa chỉ gmail "lầm lỗi" khi đặt tên sắp có cơ hội sửa đổi.

Theo đó, Google cho biết sẽ cho phép người dùng chọn một địa chỉ Gmail mới. Công ty cũng lưu ý rằng tính năng này sẽ được triển khai dần dần và ban đầu không phải ai cũng có thể sử dụng.

Khi bạn chọn địa chỉ mới, địa chỉ Gmail cũ sẽ trở thành bí danh (alias). Bạn có thể đăng nhập bằng cả hai địa chỉ, và Google khẳng định bạn sẽ không bị mất bất kỳ tin nhắn hay dữ liệu nào liên quan đến địa chỉ cũ.

Không quá ngạc nhiên khi Google đặt ra một số giới hạn quan trọng. Bạn chỉ có thể thay đổi địa chỉ Gmail một lần mỗi 12 tháng và tối đa ba lần trong suốt quá trình sử dụng — vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Dù vậy, đây vẫn là một động thái lớn từ Google, và chắc chắn sẽ có nhiều người cân nhắc việc “làm mới” danh tính Gmail của mình. Nếu may mắn, bạn có thể sẽ được trải nghiệm địa chỉ Gmail mới vào năm 2026.