Siêu mẫu Minh Tú đoàn tụ bố mẹ chồng ở Việt Nam

Siêu mẫu Minh Tú không giấu được niềm hạnh phúc khi bố mẹ chồng từ Đức sang Việt Nam thăm các con.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Minh Tú)
Vì vợ chồng Minh Tú không thể sang Đức trong năm nay, ba mẹ chồng của nữ người mẫu đã sang Việt Nam thăm các con.
Đăng tải khoảnh khắc bên mẹ chồng, Minh Tú viết: "Cú bắt tay này chấn động nhá. Cảm ơn ba má".
Minh Tú rất thân thiết với gia đình chồng. Chia sẻ với Đời Sống Pháp Luật, nữ người mẫu cho biết mỗi lần về quê chồng, cô thường cùng gia đình đạp xe dạo phố, uống cà phê và đi câu cá.
Minh Tú và Chris mỗi năm sẽ hai lần về châu Âu để thăm bố mẹ Chris. Khi Minh Tú cầu hôn Chris, cô mời bố mẹ, chị gái cùng các cháu chứng kiến.
Trong năm 2025, liên tục gặp vấn đề về sức khỏe, Minh Tú luôn có Cris là hậu phương vững chắc. "Có phước vì những lúc mệt mỏi luôn có bờ vai để mình tựa vào", nữ người mẫu trải lòng.
Cris dẫn Minh Tú đi châu Âu đón tuổi mới trong năm 2025.
Vợ chồng Minh Tú cùng tập luyện để nâng cao sức khỏe.
Chris động viên Minh Tú chăm tập vật lý trị liệu sau chấn thương chân để nhanh vào bếp nấu ăn quay clip cho khán giả xem.
Minh Tú cho biết, cô hạnh phúc khi còn có người thân, bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ. Trong ảnh, Minh Tú đón sinh nhật sớm cùng siêu mẫu Võ Hoàng Yến.
Trong năm 2025, ngoài bị thương ở chân, Minh Tú từng nhập viện cấp cứu do sốc phản vệ thuốc. Trong một video mới đây, nữ người mẫu cho biết, cô nợ ngân hàng 500 triệu trong năm qua. Hiện tại, Minh Tú đã trở lại với công việc sau thời gian dài phải ở nhà tĩnh dưỡng.
