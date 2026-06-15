[INFOGRAPHIC] Nhật Bản hòa Hà Lan trong trận cầu hấp dẫn nhất World Cup 2026

Nhật Bản hai lần gỡ hòa trước Hà Lan để giành kết quả 2-2 tại World Cup 2026. Daichi Kamada ghi bàn quyết định ở phút 88.
CPI tháng Năm Mỹ tăng 4,2%, mức cao nhất ba năm, do giá nhiên liệu leo thang vì xung đột Trung Đông. Fed sẽ họp chính sách sắp tới.
Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn Tunisia ở trận ra quân bảng F World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.
Bờ Biển Ngà và Ecuador được đánh giá khá cân bằng ở trận ra quân bảng E World Cup 2026, nơi cuộc chiến tuyến giữa có thể quyết định kết quả.
Hà Lan và Nhật Bản tạo nên cặp đấu đáng chú ý tại bảng F World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhưng khó có trận đấu dễ dàng.
Đức được đánh giá vượt trội so với Curaçao ở trận ra quân bảng E World Cup 2026. Cỗ xe tăng hướng tới chiến thắng đậm để tạo lợi thế.
Úc và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận ra quân bảng D World Cup 2026 với quyết tâm giành lợi thế. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.
Scotland được đánh giá cao hơn Haiti ở lượt trận bảng C World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.
Brazil chạm trán Maroc ở lượt trận đầu bảng C World Cup 2026. Selecao được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện châu Phi luôn tiềm ẩn bất ngờ.
Qatar đối mặt thử thách lớn mang tên Thụy Sĩ ở bảng B World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều.
Ethan Nwaneri, Rio Ngumoha, Alex Scott và Josh King là 4 tài năng trẻ phải chia tay tuyển Anh trước World Cup 2026 dù tham gia trại huấn luyện của Tam sư.
Không chỉ là cuộc đua của các ngôi sao sân cỏ, World Cup 2026 còn thu hút sự chú ý với bảng xếp hạng những HLV được đánh giá cuốn hút nhất.
Folarin Balogun lập cú đúp trong hiệp một, Giovanni Reyna ghi dấu ấn giúp tuyển Mỹ đánh bại Paraguay 4-1 ở bảng D World Cup 2026.
Canada kiểm soát bóng tới 68% nhưng chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina ở lượt trận bảng B World Cup 2026.
Tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn Paraguay ở trận ra quân bảng D World Cup 2026 nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng đang chơi tại châu Âu.
Cản phá 3 lượt sút 11m của PVF-CAND trong loạt luân lưu, thủ thành "người nhện" Huỳnh Tuấn Linh góp công lớn giúp CLB Bắc Ninh thăng hạng V-League
Canada tiếp đón Bosnia & Herzegovina trên sân Toronto ở lượt trận bảng B World Cup 2026. Lợi thế sân nhà giúp đại diện Bắc Mỹ được đánh giá cao hơn.
Bị CH Séc dẫn trước đầu hiệp hai, Hàn Quốc ghi liền hai bàn thắng nhờ công Hwang Inbeom và Oh Hyeongyu để ngược dòng giành chiến thắng 2-1.
Julian Quinones và Raul Jimenez ghi bàn giúp Mexico vượt qua Nam Phi 2-0 trong trận đấu có nhiều điểm nhấn tại World Cup 2026.
Đội trưởng Wataru Endo quyết định chia tay tuyển Nhật Bản trước World Cup 2026 vì chấn thương, khép lại 11 năm cống hiến cho Samurai Xanh.
Lamine Yamal, Endrick, Arda Guler hay Desire Doue là những gương mặt Gen Z nổi bật được kỳ vọng tạo dấu ấn tại World Cup 2026.
Cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Séc hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành 3 điểm trong ngày ra quân tại World Cup 2026.