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[INFOGRAPHIC] Thụy Điển đè bẹp Tunisia 5-1, Yasin Ayari lập cú đúp

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Thụy Điển đè bẹp Tunisia 5-1, Yasin Ayari lập cú đúp

Yasin Ayari lập cú đúp, Alexander Isak và Viktor Gyokeres cùng ghi dấu ấn giúp Thụy Điển thắng đậm Tunisia 5-1 tại World Cup 2026.

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