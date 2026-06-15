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[INFOGRAPHIC] Amad Diallo ghi bàn phút 90, Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Amad Diallo ghi bàn phút 90, Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador

Amad Diallo ghi bàn ở phút 90 giúp Bờ Biển Ngà vượt qua Ecuador 1-0, giành chiến thắng đầu tiên tại bảng G World Cup 2026.

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