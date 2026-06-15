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[INFOGRAPHIC] Đức hủy diệt Curaçao 7-1, Musiala và Havertz lập cú đúp

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Đức hủy diệt Curaçao 7-1, Musiala và Havertz lập cú đúp

Đức phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 7-1 trước Curaçao ở bảng E World Cup 2026. Jamal Musiala và Kai Havertz cùng lập cú đúp trong màn trình diễn bùng nổ.

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