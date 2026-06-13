Dự đoán Mỹ vs Paraguay: Chủ nhà quyết giành 3 điểm ngày ra quân

Tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn Paraguay ở trận ra quân bảng D World Cup 2026 nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng đang chơi tại châu Âu.

Một trong những trận đấu đáng chú ý của bảng D World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay trên sân Los Angeles Stadium. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, tuyển Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Paraguay luôn là đối thủ khó chịu nhờ lối chơi giàu thể lực và tinh thần chiến đấu đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Mỹ vs Paraguay

Bảng đấu: Bảng D World Cup 2026

Địa điểm: Los Angeles Stadium, Los Angeles (Mỹ)

Thời gian: 8h00 ngày 13/6/2026

Tuyển Mỹ sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử

Là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026, Mỹ đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Đội bóng xứ cờ hoa đang sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá mạnh nhất trong lịch sử với nhiều ngôi sao thi đấu tại châu Âu. Nổi bật nhất là đội trưởng Christian Pulisic, cầu thủ được xem là linh hồn trong lối chơi tấn công của tuyển Mỹ.

Tuyển Mỹ sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử.

Bên cạnh Pulisic, những cái tên như Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah, Timothy Weah, Gio Reyna hay Folarin Balogun tạo nên bộ khung giàu sức trẻ, tốc độ và kỹ thuật.

Điểm mạnh của Mỹ nằm ở khả năng pressing cường độ cao, chuyển đổi trạng thái nhanh và sự cơ động của hàng tiền vệ. Ngoài ra, việc được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả cũng là lợi thế lớn đối với đại diện CONCACAF.

Tuy nhiên, hạn chế của tuyển Mỹ là khả năng tận dụng cơ hội chưa thực sự ổn định trong các trận đấu lớn. Đây là điều HLV Mauricio Pochettino cần cải thiện nếu muốn hướng tới mục tiêu vào sâu tại World Cup 2026.

Paraguay luôn là đối thủ khó chịu

Paraguay có thể không còn là thế lực hàng đầu Nam Mỹ như giai đoạn từng sở hữu Roque Santa Cruz hay Nelson Valdez, nhưng đội bóng này vẫn giữ được bản sắc khó chịu.

Đại diện Nam Mỹ sở hữu lối chơi giàu thể lực, tranh chấp quyết liệt và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định. Những cầu thủ đáng chú ý nhất của Paraguay hiện nay gồm Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Gomez, Omar Alderete và Gustavo Gomez.

Paraguay luôn là đối thủ khó chịu

Trong đó, Miguel Almiron là nhân tố giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công, còn Julio Enciso được xem là ngôi sao tương lai của bóng đá Paraguay với khả năng tạo đột biến cao.

Điểm mạnh của Paraguay là khả năng phòng ngự khu vực và phản công nhanh. Tuy nhiên, so với tuyển Mỹ, chất lượng đội hình và chiều sâu lực lượng của đại diện Nam Mỹ có phần lép vế hơn.

Lịch sử đối đầu

Mỹ và Paraguay từng gặp nhau nhiều lần tại các giải đấu và trận giao hữu quốc tế.

Trong 8 lần đối đầu gần nhất:

Mỹ thắng 4 trận

Paraguay thắng 2 trận

Hai đội hòa 2 trận

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu quốc tế năm 2024, khi Mỹ giành chiến thắng 1-0.

Lịch sử đối đầu cho thấy tuyển Mỹ thường có kết quả thuận lợi khi chạm trán Paraguay, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Dự kiến đội hình ra sân Mỹ (4-3-3) Matt Turner; Sergino Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah; Timothy Weah, Folarin Balogun, Christian Pulisic. Paraguay (4-2-3-1) Carlos Coronel; Juan Caceres, Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andres Cubas, Diego Gomez; Miguel Almiron, Julio Enciso, Ramon Sosa;Gabriel Avalos.

Dự đoán kết quả

Mỹ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép ngay từ đầu nhờ lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Paraguay sẽ chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công nhanh với tốc độ của Almiron và Enciso.

Sự khác biệt có thể đến từ hàng tiền vệ chất lượng của tuyển Mỹ. Tyler Adams và McKennie được kỳ vọng giúp đội chủ nhà kiểm soát khu trung tuyến, tạo điều kiện cho Pulisic và Balogun tỏa sáng.

Nếu tận dụng tốt cơ hội, Mỹ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong ngày ra quân.

Dự đoán tỷ số

Mỹ 2-1 Paraguay

Tỷ lệ dự đoán

Mỹ thắng: 52%

Hòa: 27%

Paraguay thắng: 21%

Một chiến thắng sẽ giúp tuyển Mỹ tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out, đồng thời mang lại sự hưng phấn cho người hâm mộ nước chủ nhà ngay từ những ngày đầu World Cup 2026.