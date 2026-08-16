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[VIDEO] Trump Media lỗ gần 240 triệu USD quý 2, cổ phiếu lao dốc

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[VIDEO] Trump Media lỗ gần 240 triệu USD quý 2, cổ phiếu lao dốc

Công ty sở hữu Truth Social báo lỗ lớn trong quý 2, khiến cổ phiếu giảm mạnh hơn 8%, ảnh hưởng lớn đến thị trường truyền thông xã hội.

Minh Quân - Hà Anh
#lỗ ròng của Trump Media trong quý 2 #giá cổ phiếu giảm sau thua lỗ #mạng xã hội Truth Social gặp khó khăn #ảnh hưởng của thua lỗ đến thị trường chứng khoán #tình hình tài chính công ty truyền thông Trump

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