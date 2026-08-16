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[VIDEO] UAV xâm nhập Tân Sơn Nhất gây gián đoạn 73 chuyến bay

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[VIDEO] UAV xâm nhập Tân Sơn Nhất gây gián đoạn 73 chuyến bay

Vụ UAV xâm nhập trái phép tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 12/8 khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines thiệt hại nặng nề.

Minh Quân - Hà Anh
#UAV xâm nhập vùng cấm bay sân bay Tân Sơn Nhất #ảnh hưởng tới lịch trình bay 73 chuyến #thiệt hại cho Vietnam Airlines #an ninh hàng không và kiểm soát UAV #tác động đến hoạt động bay quốc tế và nội địa

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