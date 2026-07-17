Indonesia: 24 người mất tích trong vụ chìm tàu chở khách

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm 24 người mất tích sau khi một con tàu chở khách bị chìm ngoài khơi bờ biển Indonesia.

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 16/7 cho biết, tàu KM Nurul Salsa gặp sự cố động cơ và chìm cách cảng đích khoảng 43 hải lý tại quần đảo Selayar, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, vào ngày 15/7.

Theo Muhammad Arif Anwar, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Makassar, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 49 người sống sót và đang tìm kiếm 24 hành khách còn mất tích. Một nạn nhân được xác định đã thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ tham gia cuộc tìm kiếm các nạn nhân vẫn mất tích hôm 16/7/2026, sau khi tàu chở khách bị chìm ở vùng biển gần đảo Selayar thuộc Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 15/7. Ảnh: Văn phòng SAR Makassar/AP.

“Thách thức lớn nhất là thời tiết, với những con sóng cao từ 2 đến 2,5 mét tại khu vực tìm kiếm. Gió cũng rất mạnh”, ông Anwar thông tin.

Theo ông Anwar, ban đầu nhà chức trách được thông báo có 50 người trên tàu, nhưng sau khi xác minh, con số này được điều chỉnh lại thành 74 người.

Được biết, chiến dịch tìm kiếm có sự tham gia của lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia, cảnh sát quốc gia, ngư dân và người dân địa phương.

Theo thông tin từ nhà chức trách, khi tàu Nurul Salsa rời đảo Jampea vào sáng 15/7, trên tàu có 74 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Trên tàu khi đó chở cả xe máy, dừa khô và gia súc.

Tai nạn hàng hải không phải hiếm khi xảy ra tại Indonesia, nơi phà và tàu thuyền được sử dụng rộng rãi để di chuyển giữa các đảo.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thảm kịch đắm tàu di cư năm 2023