Lật thuyền trên vùng biển Algeria, 17 người di cư thiệt mạng

Đại sứ Somalia tại Algeria cho biết ít nhất 17 người di cư Somalia đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật trên vùng biển giữa Algeria và Tây Ban Nha.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Đại sứ Somalia tại Algeria Yusuf Ahmed Hassan ngày 23/4 cho biết, một chiếc thuyền đã bị lật trên vùng biển giữa Algeria và Tây Ban Nha, khiến ít nhất 17 người di cư Somalia thiệt mạng.

Các nạn nhân, gồm 12 nam giới và 5 phụ nữ, đã thiệt mạng do đuối nước khi chiếc thuyền bị lật trong lúc cố gắng thực hiện hành trình nguy hiểm đến châu Âu.

Ảnh minh họa: Hiiraan Online.

“Trước đó, tôi đã nhận được cuộc gọi từ các bậc phụ huynh đang tìm kiếm con cái và muốn biết tung tích của họ”, Đại sứ Hassan nói.

Ông Hassan sau đó liên hệ với Bộ Ngoại giao Algeria và họ thông báo với ông rằng một nhóm người di cư châu Phi đã thiệt mạng tại một tỉnh ven biển, cách thủ đô Algiers khoảng 100 km về phía tây.

Vị Đại sứ cho biết ông đã đến hai bệnh viện trong thành phố Bou Ismail của Algeria vào khoảng 6h sáng 23/4.

Giới chức Algeria hiện vẫn chưa công bố đầy đủ thông tin về thảm kịch mới nhất này, bao gồm tổng số người trên thuyền hoặc nguyên nhân khiến thuyền bị lật.

Theo AP, tuyến đường giữa Bắc Phi và Tây Ban Nha là một trong số nhiều tuyến đường thường được người di cư sử dụng để đến châu Âu. Họ thường lên những chiếc thuyền chở quá tải và không đảm bảo an toàn.

Những vụ đắm tàu thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường này, đặc biệt là tại các hành lang phía tây Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, nơi hàng nghìn người di cư mỗi năm liều mình vượt biển để trốn chạy khỏi xung đột, nghèo đói và những khó khăn do biến đổi khí hậu.

Nhiều người di cư Somalia lựa chọn thực hiện hành trình nguy hiểm này, do tình trạng bất ổn, cơ hội kinh tế hạn chế và hạn hán kéo dài tại quê nhà.

#Lật thuyền trên biển #người di cư Somalia thiệt mạng #lật thuyền chở người di cư #tai nạn trên biển #người di cư #Somalia

