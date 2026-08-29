Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Hyundai hé lộ chiến lược mới - robotaxi, giá pin rẻ hơn 30%

Bên cạnh loạt sản phẩm mới, Hyundai mới đây còn công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý về xe tự lái, robotaxi, pin xe điện mới và mở rộng sản xuất.

Thảo Nguyễn
Video: Hyundai sắp ra mắt dịch vụ robotaxi cấp độ 4.

Hyundai gây chú ý tại sự kiện dành cho nhà đầu tư với kế hoạch tung ra hàng loạt sản phẩm mới. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Hãng xe Hàn Quốc còn công bố kế hoạch tăng sản lượng, đẩy mạnh công nghệ lái tự động và nâng cấp nhiều công nghệ trên xe.

Đầu tiên là mảng xe tự lái. Những chiếc Hyundai Ioniq 5 đầu tiên được phát triển thành robotaxi cho Waymo sẽ bắt đầu được bàn giao trong quý IV năm nay. Hyundai cho biết đội xe này có thể giúp Waymo mở rộng dịch vụ robotaxi ra thị trường quốc tế ngay từ năm 2027.

2-8842.jpg
Hyundai hé lộ chiến lược mới - robotaxi, giá pin rẻ hơn 30%.

Bên cạnh hợp tác với Waymo, Motional - công ty xe tự lái thuộc Hyundai - cũng sẽ sử dụng Ioniq 5 làm robotaxi. Dịch vụ thương mại dự kiến bắt đầu hoạt động tại Las Vegas vào cuối năm nay, trước khi mở rộng sang thêm nhiều thành phố khác trong năm 2027.

Ở mảng xe dành cho khách hàng phổ thông, Hyundai Motor Group đang chuẩn hóa hệ thống cảm biến của mình dựa trên nền tảng công nghệ NVIDIA.

Mục tiêu là để dữ liệu thu thập từ Hyundai, Kia, 42dot và Motional có thể được tích hợp và xử lý theo cùng một tiêu chuẩn. Nhờ đó, kinh nghiệm và dữ liệu học được từ một công ty có thể nhanh chóng được áp dụng cho các đơn vị khác trong tập đoàn.

4-2697.jpg
Ở mảng xe dành cho khách hàng phổ thông, Hyundai Motor Group đang chuẩn hóa hệ thống cảm biến của mình dựa trên nền tảng công nghệ NVIDIA.

Hyundai cũng đang phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo dành cho lái tự động mang tên Atria AI và dự kiến bắt đầu triển khai từ cuối năm nay. Về lâu dài, công nghệ này sẽ là nền tảng cho hệ thống hỗ trợ lái tự động cấp độ 2+ của Hyundai, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Theo kế hoạch, Atria AI sẽ dần được đưa lên các mẫu xe sản xuất hàng loạt, giúp Hyundai xây dựng một dải công nghệ lái tự động hoàn chỉnh từ cấp độ 2+ đến cấp độ 4. Lợi thế lớn của Hyundai nằm ở quy mô. Với hàng triệu xe được bán ra mỗi năm, hãng có thể thu thập một lượng dữ liệu vận hành rất lớn.

Nguồn dữ liệu này sau đó sẽ được dùng để liên tục huấn luyện và cải thiện Atria AI, qua đó nâng cao khả năng nhận biết, xử lý tình huống và hiệu quả vận hành của công nghệ lái tự động.

5-6431.jpg
Hyundai đã tự phát triển loại cell pin mới, có khả năng tạo ra công suất cao hơn gấp đôi so với cell pin hàm lượng niken cao từng sử dụng trước đây.

Hyundai là một trong những hãng sớm đầu tư mạnh vào xe điện, và những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm đang bắt đầu mang lại thành quả. Hãng đã tự phát triển loại cell pin mới, có khả năng tạo ra công suất cao hơn gấp đôi so với cell pin hàm lượng niken cao từng sử dụng trước đây, đồng thời rút ngắn thời gian sạc khoảng 40%.

Loại cell pin mới này được cho là sẽ xuất hiện đầu tiên trên SantaFe thế hệ mới hoặc một mẫu xe Genesis sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động.

Từ năm sau, các mẫu xe điện của Hyundai sẽ chuyển sang sử dụng cell pin NCM có hàm lượng niken trung bình. Thay đổi này có thể giúp giảm khoảng 30% chi phí pin mà vẫn đảm bảo khả năng vận hành phù hợp trong điều kiện sử dụng thực tế. Đáng chú ý, với cùng kích thước, loại pin mới có thể chứa nhiều năng lượng hơn khoảng 30% so với pin LFP tương đương.

3-5464.jpg
Với kế hoạch tung ra hơn 100 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030, Hyundai đang đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất trên toàn cầu.

Hyundai cũng dự kiến nâng cấp hệ thống quản lý pin dựa trên nền tảng điện toán đám mây vào năm 2028. Theo hãng, công nghệ này có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin trung bình khoảng 20%.

Với kế hoạch tung ra hơn 100 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030, Hyundai đang đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất trên toàn cầu. Tổng công suất dự kiến tăng thêm khoảng 1,27 triệu xe mỗi năm.

Trong đó, các nhà máy tại Bắc Mỹ sẽ tăng thêm khoảng 500.000 xe, còn các cơ sở sản xuất tại Ấn Độ bổ sung 320.000 xe. Công suất tại Hàn Quốc sẽ tăng thêm 200.000 xe, trong khi các nhà máy lắp ráp theo dạng CKD sẽ tăng khoảng 250.000 xe.

Riêng tại Bắc Mỹ, Hyundai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ linh kiện được mua và sản xuất tại chỗ lên 80%, cao hơn đáng kể so với mức 60% hiện nay.

Hãng cũng xác nhận đến năm 2030 sẽ có hơn 10 mẫu xe hybrid được sản xuất tại khu vực này. Các mẫu xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Alabama và Hyundai Motor Group Metaplant America.

#Hyundai hé lộ chiến lược mới #robotaxi của Hyundai #xe tự lái của Hyundai #Hyundai sản xuất robotaxi #pin xe điện mới của Hyundai #Hyundai

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Hơn 10.000 xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam sẽ xuất ngoại trong năm 2026

Hyundai Thành Công đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2026 với hơn 10.000 xe đưa sang thị trường quốc tế, trong đó Hyundai Creta lần đầu được xuất khẩu sang Mexico.

Video: Lễ xuất khẩu lô ôtô Hyundai Việt Nam sang Mexico và Australia.

Mới đây, tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình đã diễn ra lễ xuất khẩu lô ôtô Hyundai sang Mexico và Australia. Đây là hai điểm đến mới được doanh nghiệp Việt bổ sung trong năm 2026, bên cạnh thị trường Đài Loan.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Không phải Hyundai hay Kia, Tesla Model Y mới là ôtô bán chạy nhất Hàn Quốc

Tesla Model Y điện vừa làm được điều mà không mẫu xe nhập khẩu nào được cho là có thể làm tại thị trường vốn bị áp đảo bởi các thương hiệu nội địa như Hàn Quốc.

Video: Giới thiệu mẫu xe Tesla Model Y mới.

Các thương hiệu ôtô Trung Quốc đang liên tục tăng thứ hạng doanh số xe điện tại nhiều thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, Hàn Quốc dường như lại không nằm trong số đó. Thay vì các thương hiệu ôtô Trung Quốc như BYD hay Geely, Tesla đến từ Mỹ lại có màn thể hiện ấn tượng tại quốc gia này.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Hyundai Thành Công tổ chức lái thử Tucson Hybrid và Palisade Hybrid mới

Hyundai Thành Công Việt Nam cừa tổ chức chương trình lái thử Tucson Hybrid và Palisade Hybrid. Hai mẫu xe SUV mới sử dụng hệ truyền động Turbo Hybrid vượt trội.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Palisade HEV mới tại Việt Nam.

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức tổ chức sự kiện “Lái thử và trải nghiệm Bộ đôi sản phẩm Hyundai Turbo Hybrid - Uy lực bứt phá, vận hành vượt trội”, mang đến cho khách mời cơ hội trực tiếp khám phá thiết kế, tiện nghi, công nghệ và đặc biệt là khả năng vận hành của Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid – hai mẫu xe mới trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa của Hyundai tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới