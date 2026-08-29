Hyundai hé lộ chiến lược mới - robotaxi, giá pin rẻ hơn 30%.

Bên cạnh loạt sản phẩm mới, Hyundai mới đây còn công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý về xe tự lái, robotaxi, pin xe điện mới và mở rộng sản xuất.

Video: Hyundai sắp ra mắt dịch vụ robotaxi cấp độ 4.

Hyundai gây chú ý tại sự kiện dành cho nhà đầu tư với kế hoạch tung ra hàng loạt sản phẩm mới. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Hãng xe Hàn Quốc còn công bố kế hoạch tăng sản lượng, đẩy mạnh công nghệ lái tự động và nâng cấp nhiều công nghệ trên xe.

Đầu tiên là mảng xe tự lái. Những chiếc Hyundai Ioniq 5 đầu tiên được phát triển thành robotaxi cho Waymo sẽ bắt đầu được bàn giao trong quý IV năm nay. Hyundai cho biết đội xe này có thể giúp Waymo mở rộng dịch vụ robotaxi ra thị trường quốc tế ngay từ năm 2027.

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Bên cạnh hợp tác với Waymo, Motional - công ty xe tự lái thuộc Hyundai - cũng sẽ sử dụng Ioniq 5 làm robotaxi. Dịch vụ thương mại dự kiến bắt đầu hoạt động tại Las Vegas vào cuối năm nay, trước khi mở rộng sang thêm nhiều thành phố khác trong năm 2027.

Ở mảng xe dành cho khách hàng phổ thông, Hyundai Motor Group đang chuẩn hóa hệ thống cảm biến của mình dựa trên nền tảng công nghệ NVIDIA.

Mục tiêu là để dữ liệu thu thập từ Hyundai, Kia, 42dot và Motional có thể được tích hợp và xử lý theo cùng một tiêu chuẩn. Nhờ đó, kinh nghiệm và dữ liệu học được từ một công ty có thể nhanh chóng được áp dụng cho các đơn vị khác trong tập đoàn.

Ở mảng xe dành cho khách hàng phổ thông, Hyundai Motor Group đang chuẩn hóa hệ thống cảm biến của mình dựa trên nền tảng công nghệ NVIDIA.

Hyundai cũng đang phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo dành cho lái tự động mang tên Atria AI và dự kiến bắt đầu triển khai từ cuối năm nay. Về lâu dài, công nghệ này sẽ là nền tảng cho hệ thống hỗ trợ lái tự động cấp độ 2+ của Hyundai, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Theo kế hoạch, Atria AI sẽ dần được đưa lên các mẫu xe sản xuất hàng loạt, giúp Hyundai xây dựng một dải công nghệ lái tự động hoàn chỉnh từ cấp độ 2+ đến cấp độ 4. Lợi thế lớn của Hyundai nằm ở quy mô. Với hàng triệu xe được bán ra mỗi năm, hãng có thể thu thập một lượng dữ liệu vận hành rất lớn.

Nguồn dữ liệu này sau đó sẽ được dùng để liên tục huấn luyện và cải thiện Atria AI, qua đó nâng cao khả năng nhận biết, xử lý tình huống và hiệu quả vận hành của công nghệ lái tự động.

Hyundai đã tự phát triển loại cell pin mới, có khả năng tạo ra công suất cao hơn gấp đôi so với cell pin hàm lượng niken cao từng sử dụng trước đây.

Hyundai là một trong những hãng sớm đầu tư mạnh vào xe điện, và những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm đang bắt đầu mang lại thành quả. Hãng đã tự phát triển loại cell pin mới, có khả năng tạo ra công suất cao hơn gấp đôi so với cell pin hàm lượng niken cao từng sử dụng trước đây, đồng thời rút ngắn thời gian sạc khoảng 40%.

Loại cell pin mới này được cho là sẽ xuất hiện đầu tiên trên SantaFe thế hệ mới hoặc một mẫu xe Genesis sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động.

Từ năm sau, các mẫu xe điện của Hyundai sẽ chuyển sang sử dụng cell pin NCM có hàm lượng niken trung bình. Thay đổi này có thể giúp giảm khoảng 30% chi phí pin mà vẫn đảm bảo khả năng vận hành phù hợp trong điều kiện sử dụng thực tế. Đáng chú ý, với cùng kích thước, loại pin mới có thể chứa nhiều năng lượng hơn khoảng 30% so với pin LFP tương đương.

Với kế hoạch tung ra hơn 100 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030, Hyundai đang đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất trên toàn cầu.

Hyundai cũng dự kiến nâng cấp hệ thống quản lý pin dựa trên nền tảng điện toán đám mây vào năm 2028. Theo hãng, công nghệ này có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin trung bình khoảng 20%.