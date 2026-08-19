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Số hóa - Xe

Không phải Hyundai hay Kia, Tesla Model Y mới là ôtô bán chạy nhất Hàn Quốc

Tesla Model Y điện vừa làm được điều mà không mẫu xe nhập khẩu nào được cho là có thể làm tại thị trường vốn bị áp đảo bởi các thương hiệu nội địa như Hàn Quốc.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe Tesla Model Y mới.

Các thương hiệu ôtô Trung Quốc đang liên tục tăng thứ hạng doanh số xe điện tại nhiều thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, Hàn Quốc dường như lại không nằm trong số đó. Thay vì các thương hiệu ôtô Trung Quốc như BYD hay Geely, Tesla đến từ Mỹ lại có màn thể hiện ấn tượng tại quốc gia này.

Theo đó, Tesla Model Y đã trở thành mẫu xe mới bán chạy nhất tại thị trường Hàn Quốc, vượt qua không chỉ mọi sản phẩm nhập khẩu khác mà còn cả sedan, SUV và hatchback của các thương hiệu nội địa. Đây là một thành tích đáng chú ý tại quốc gia mà người mua từ lâu vẫn chuộng ôtô nội địa hơn là xe nhập khẩu.

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Không phải Hyundai hay Kia, Tesla Model Y mới là ôtô bán chạy nhất Hàn Quốc.

Cụ thể, trong vòng 5 tháng qua, tháng nào Tesla cũng bán hơn 10.000 chiếc tại thị trường Hàn Quốc. Trong tháng 7/2026, hãng đã bán được 10.237 xe, giảm so với con số 11.119 xe trong tháng 6. Tuy nhiên, con số này vẫn tương đương 33,1% tổng số xe nhập khẩu được đăng ký mới tại thị trường Hàn Quốc trong tháng 7 vừa qua. BMW đứng thứ hai với 6.533 xe trong khi Mercedes-Benz xếp thứ ba với 3.959 xe. Như vậy, tổng doanh số của hai thương hiệu xe sang Đức chỉ nhỉnh hơn Tesla một chút.

Tương tự tại nhiều thị trường khác, Model Y cũng là mẫu xe chiếm ưu thế trong doanh số của Tesla. Tổng cộng đã có 8.705 chiếc Tesla Model Y được bàn giao cho người Hàn trong tháng 7/2026, giúp mẫu ôtô điện Mỹ này vượt qua "hàng nội" Hyundai Grandeur để trở thành xe bán chạy nhất xứ sở kim chi. Được biết, Hyundai Grandeur đã đạt doanh số 8.532 chiếc trong cùng kỳ.

Trong dòng xe Tesla Model Y, Premium là phiên bản được ưa chuộng nhất, chiếm 6.612 xe. Trong khi đó, con số tương ứng của bản Premium Long Range là 2.092 chiếc.

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Model Y cũng là mẫu xe chiếm ưu thế trong doanh số của Tesla. Tổng cộng đã có 8.705 chiếc Tesla Model Y được bàn giao cho người Hàn trong tháng 7/2026.

Tesla đang có kết quả kinh doanh đặc biệt ấn tượng tại thị trường Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm nay. Tổng doanh số trong giai đoạn này đạt 66.376 xe, tăng 149,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, Model Y chiếm 52.064 xe và Model 3 đạt 10.392 xe.

Nhìn chung, người Hàn Quốc có xu hướng ưu tiên mua ôtô của các thương hiệu nội địa, lý giải cho việc các mẫu xe Hyundai và Kia chiếm phần lớn trên đường phố nước này. Tuy nhiên, Tesla Model 3 và Model Y đang cho thấy người tiêu dùng Hàn Quốc vẫn sẵn sàng đón nhận những mẫu xe mới hấp dẫn đến từ các thương hiệu nước ngoài. Xếp sau khá xa Model Y về doanh số xe nhập khẩu tại Hàn Quốc trong năm nay là BMW 5-Series với 13.756 xe được bán ra.

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