Xã hội

Hưng Yên phát hiện cơ sở giết mổ lợn nhiễm tả lợn Châu Phi số lượng lớn

Chủ cơ sở giết mổ lợn thừa nhận mua số lợn với giá rẻ để giết mổ, bán ra thị trường phục vụ người tiêu dùng.

Hải Ninh

Ngày 7/8, Công an phường Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ lợn có quy mô lớn đang hoạt động trái phép, đưa ra thị trường các sản phẩm từ lợn đã nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

34.jpg
Thịt lợn nhiễm bệnh để la liệt trên sân chờ mang đi tiêu thụ

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra cơ sở giết mổ của gia đình ông Đặng Phạm Ký (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), Tổ công tác phát hiện tại cơ sở đang diễn ra hoạt động giết mổ, sơ chế lợn có nhiều biểu hiện nghi vấn nhiễm dịch bệnh.

Qua đấu tranh ban đầu, ông Đặng Phạm Ký đã thừa nhận mua số lợn trên với giá rẻ để giết mổ, bán ra thị trường.

654.jpg
Ông Đặng Phạm Ký - Chủ cơ sở giết mổ tại thời điểm Tổ công tác tiến hành kiểm tra

Chỉ trong khoảng thời gian từ đêm ngày 2/8/2025 đến rạng sáng ngày 3/8/2025, cơ sở của ông Ký đã tiến hành giết mổ, sơ chế 19 con lợn nhiễm bệnh, với tổng trọng lượng thịt và sản phẩm sau giết mổ lên tới 762,3 kg. Ngoài ra còn 14 con lợn sống đang được nuôi nhốt chờ giết mổ, với tổng trọng lượng 639 kg.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả toàn bộ số lợn đã giết mổ và lợn sống đều dương tính với virut dịch tả lợn Châu Phi. Tổ công tác đã tiến hành làm việc, lập biên bản đối với ông Ký. Toàn bộ số thịt lợn, sản phẩm từ lợn, lợn sống đã bị thu giữ, niêm phong và UBND phường Mỹ Hào đã tiến hành tiêu hủy theo quy định.

35.jpg
Số lợn nhiễm bệnh được nuôi nhốt chờ giết mổ

Vụ việc đang được Công an phường Mỹ Hào tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an phường Mỹ Hào cho biết, vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về tình trạng một số đối tượng vì lợi nhuận mà bất chấp các quy định của pháp luật, các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, gây nguy hại đến an ninh kinh tế, môi trường và sức khỏe của cộng đồng. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hành vi tương tự.

Sống Khỏe

Chặn hơn 1,6 tấn thịt mắc dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Cơ quan chức năng Thanh Hóa vừa kiểm tra 5 cơ sở giết mổ trên địa bàn, phát hiện hơn 1,6 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Gần đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 5 cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn các xã Thọ Bình, Kiên Thọ và Lam Sơn.

Đây là kết quả sau cuộc họp khẩn giữa các lực lượng chức năng lúc 1h sáng ngày 30/7 nhằm lên phương án kiểm tra đột xuất, đúng thời điểm các cơ sở đang chuẩn bị tiêu thụ thịt sau giết mổ.

Xã hội

Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp ở Thanh Hóa

Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều xã, phường ở Thanh Hóa, lợn dịch phải tiêu hủy gần 7.000 con với tổng trọng lượng gần 392 tấn.

Ngày 31/7, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ cuối tháng 6 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều xã, phường của Thanh Hóa, với số lượng heo dịch phải tiêu hủy lên tới hàng ngàn con.

Theo báo cáo, tính đến ngày 29/7, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 826 hộ chăn nuôi ở 281 thôn, thuộc 61 xã, phường trên toàn tỉnh Thanh Hóa. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy gần 7.000 con với tổng trọng lượng gần 392 tấn.

Xã hội

Ngăn chặn vụ tuồn lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi ra thị trường

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 5 cá thể lợn không xuất trình được giấy tờ, đáng chú ý, số lợn này dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an phường Trung Tâm đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiêu hủy 5 con lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường.

78.jpg
Công an phường Trung Tâm phát hiện xe chở lợn không rõ nguồn gốc.
