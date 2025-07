Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp ở Thanh Hóa

5 ổ dịch tả heo Châu Phi ở các khu vực: Háo Đức (phường An Nhơn Đông), thôn Tư Cung (xã Tuy Phước Đông), thôn An Điền Bắc (xã Cửu An), thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) và thôn Cảnh An 2 (xã Tuy Phước Tây).

Các ổ dịch xảy ra đều được cập nhật, báo cáo kịp thời và đầy đủ trên Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (Vahis.vn). Tổng số heo mắc bệnh, xử lý tiêu hủy là 301 con với khối lượng 23.746 kg; trong đó có 290 con heo thịt và heo sữa, 11 con heo giống.