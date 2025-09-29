Huế chi viện Quảng Trị khắc phục lưới điện sau bão số 10 Bualoi

Đội xung kích Công ty Điện lực Huế với 60 cán bộ, kỹ sư đã lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Trị khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 10 Bualoi.

Ngày 29/9, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế cho biết, Đội xung kích của đơn vị đã lên đường hỗ trợ Quảng Trị khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 10 Bualoi.

Đội xung kích điện lực Huế lên đường hỗ trợ Quảng Trị.

Theo ông Phúc, đội xung kích với 60 cán bộ, công nhân có sức khỏe tốt, nhiều kinh nghiệm cùng 8 xe chuyên dụng chở các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ sửa chữa lưới điện để thực hiện nhiệm vụ.

“Chúng tôi yêu cầu đội xung kích tập trung cao độ, tuân thủ các quy định về an toàn, đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện công việc. Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và nỗ lực hết sức hỗ trợ đơn vị bạn”, ông Phúc nói.

Trong khi đó, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, bão số 10 với sức gió mạnh làm cho nhiều tuyến bị đứt dây, gãy cột… khiến việc cung cấp điện gián đoạn.

Điện lực Quảng Trị khắc phục sự cố lưới điện.

Theo thống kê, tổng công suất phụ tải bị mất lớn nhất ước tính chiếm 45,6% công suất toàn tỉnh, chủ yếu tập trung tại khu vực Bắc Quảng Trị, có 2.365 trạm biến áp ngừng hoạt động, 227.171 khách hàng bị ảnh hưởng, tương đương 43,5% tổng số khách hàng sử dụng điện.

Đến 10h 29/9, đã cấp điện trở lại cho gần 28.000 khách hàng. Hiện nhiều công nhân, máy móc được huy động xử lý sự cố để sớm cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng.

