Mưa lớn kéo dài do bão số 10, nhiều xã miền Tây Nghệ An bị cô lập vì sạt lở

Bão số 10 Bualoi gây mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều xã miền Tây Nghệ An bị sạt lở đất, ngập sâu, giao thông bị chia cắt và cô lập.

Ngày 29/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tiền Phong (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, địa phương có mưa to kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 150-200mm. Nước khe, suối dâng cao khiến 3 tràn bị ngập, cầu Nhạn Quạc bị ngập và cây cối mắc kẹt phía trên, hiện đang được lực lượng chức năng giải tỏa. Một số tuyến đường và nhà dân bị ngập sâu, đặc biệt tại bản Long Quang xảy ra sạt lở núi, nguy hiểm cho khu dân cư.

Điểm tràn ở xã Thông Thụ (Nghệ An) nước đang dâng cao và bị ngập sâu.

Chính quyền xã đã khẩn trương cử lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 3 bản gồm: Na Sành, Mường Hin và Na Cày bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ. Công tác ứng phó, cứu hộ đang được triển khai tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã biên giới Thông Thụ, nơi có 8 bản bị chia cắt do nước dâng cao. Một số đoạn đường trọng yếu như dốc Pu Nguồn - ngã ba Xốp Chảo đi Mường Cạt, và tuyến Quốc lộ 16 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cản trở giao thông.

Ông Bùi Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ cho biết, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ trực tại các điểm cầu tràn, khe, suối và những khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét. Đồng thời, các chốt kiểm soát tạm thời đã được lập, không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu.

Tuyến đường ở xã Thông Thụ (Nghệ An) bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn tại địa bàn xã Tri Lễ có nhiều điểm ngập sâu và sạt lở làm 3 nhà bị tốc mái, 4 nhà bị sạt lở núi làm hư hỏng, ngay trong đêm 28 và sáng ngày 29/9 xã đã huy động lực lượng di dời 9/21 bản với 62 hộ, 322 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại xã Quỳ Châu, nước sông Hiếu đang dâng nhanh, gây ngập lụt ở 8 bản dọc sông. Chính quyền địa phương đã phát loa truyền thanh và kích hoạt các nhóm cộng đồng để cập nhật tình hình, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Xã cũng đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức, đoàn thể sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán khi cần thiết.