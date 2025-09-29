Hà Nội

Xã hội

Mưa lớn kéo dài do bão số 10, nhiều xã miền Tây Nghệ An bị cô lập vì sạt lở

Bão số 10 Bualoi gây mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều xã miền Tây Nghệ An bị sạt lở đất, ngập sâu, giao thông bị chia cắt và cô lập.

Thanh Hà

Ngày 29/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tiền Phong (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, địa phương có mưa to kéo dài với lượng mưa phổ biến từ 150-200mm. Nước khe, suối dâng cao khiến 3 tràn bị ngập, cầu Nhạn Quạc bị ngập và cây cối mắc kẹt phía trên, hiện đang được lực lượng chức năng giải tỏa. Một số tuyến đường và nhà dân bị ngập sâu, đặc biệt tại bản Long Quang xảy ra sạt lở núi, nguy hiểm cho khu dân cư.

bna-van-truong-3.jpg
Điểm tràn ở xã Thông Thụ (Nghệ An) nước đang dâng cao và bị ngập sâu.

Chính quyền xã đã khẩn trương cử lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 3 bản gồm: Na Sành, Mường Hin và Na Cày bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ. Công tác ứng phó, cứu hộ đang được triển khai tích cực nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã biên giới Thông Thụ, nơi có 8 bản bị chia cắt do nước dâng cao. Một số đoạn đường trọng yếu như dốc Pu Nguồn - ngã ba Xốp Chảo đi Mường Cạt, và tuyến Quốc lộ 16 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cản trở giao thông.

Ông Bùi Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ cho biết, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ trực tại các điểm cầu tràn, khe, suối và những khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét. Đồng thời, các chốt kiểm soát tạm thời đã được lập, không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu.

bna-van-truong-1.jpg
Tuyến đường ở xã Thông Thụ (Nghệ An) bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn tại địa bàn xã Tri Lễ có nhiều điểm ngập sâu và sạt lở làm 3 nhà bị tốc mái, 4 nhà bị sạt lở núi làm hư hỏng, ngay trong đêm 28 và sáng ngày 29/9 xã đã huy động lực lượng di dời 9/21 bản với 62 hộ, 322 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại xã Quỳ Châu, nước sông Hiếu đang dâng nhanh, gây ngập lụt ở 8 bản dọc sông. Chính quyền địa phương đã phát loa truyền thanh và kích hoạt các nhóm cộng đồng để cập nhật tình hình, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Xã cũng đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức, đoàn thể sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán khi cần thiết.





Xã hội

Nghệ An ngổn ngang sau nhiều giờ bão số 10 Bualoi quần thảo

Sau nhiều giờ quần thảo, bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, nhiều công trình tan hoang, nhà dân đổ nát và đường phố ngổn ngang.

img-9408.jpg
Theo thống kê ban đầu, hàng nghìn ngôi nhà ở Nghệ An bị tốc mái, nhiều hécta lúa và hoa màu ngập sâu trong nước. Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở, cây cối và cột điện gãy đổ khiến mất điện diện rộng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất.
img-9405-1.jpg
Các cơ quan khí tượng cảnh báo, hoàn lưu bão số 10 sẽ tiếp tục gây mưa lớn trong nhiều giờ tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng sâu tại vùng trũng thấp.
Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 10 suy yếu, nhưng tác động hoàn lưu bão còn rất mạnh

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù cường độ bão giảm, hoàn lưu bão số 10 vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 10 Bualoi đã suy yếu, hiện chỉ còn cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Đến 8h, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Tây Nam Nghệ An. Dự báo vào khoảng 10h cùng ngày, bão sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiến sâu vào đất liền và tan dần thành vùng áp thấp.

image-1.jpg
Nhà văn hoá thôn Thiên Hương (xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị bão số 10 tàn phá tan hoang.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 10 Bualoi

Bão số 10 đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh với gió giật mạnh, mưa lớn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Theo đó, tại xã Thiên Cầm, sóng to gió lớn đã làm hư hỏng bờ kè đê biển Cửa Nhượng, đe dọa sự an toàn của 5.000 hộ dân. Trước tình huống khẩn cấp, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người gồm Công an, biên phòng, dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia khắc phục sự cố.

Ngoài ra, bão số 10 đã làm hàng chục nhà dân, hàng quán ở khu du lịch biển Thiên Cầm bị tốc mái, hàng trăm cây xanh bị gãy đổ, bật gốc; đường điện cao thế bị gãy gục...

Xem chi tiết

