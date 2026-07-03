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Số hóa - Xe

Honda Việt Nam giảm giá loạt ôtô, HR-V tiêu chuẩn chỉ còn 669 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi, giảm giá cho các mẫu xe trong tháng 7/2026. Đáng chú ý nhất là thông tin giảm giá bán cho dòng SUV cỡ nhỏ HR-V.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá SUV Honda HR-V RS eHEV: tại Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 01/07/2026, Honda Việt Nam sẽ chính thức áp dụng mức giá mới cho mẫu xe HR-V phiên bản G tiêu chuẩn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Theo đó, mẫu xe này có giá niêm yết mới chỉ còn 669 triệu đồng, giảm 30 triệu đồng so với trước. Với phiên bản màu trắng ngọc và đỏ, giá xe sẽ tăng 8 triệu đồng, lên 677 triệu.

Đây là lần thứ hai Honda HR-V được điều chỉnh giá niêm yết tại Việt Nam trong năm 2026. Trước đó, vào hồi tháng 2/2026, bản cao cấp nhất của dòng xe này là e:HEV RS đã được giảm giá 34 triệu đồng xuống còn 835 triệu nhờ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Riêng bản L của dòng Honda HR-V vẫn giữ nguyên giá niêm yết là 750 triệu đồng.

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Honda Việt Nam giảm giá loạt ôtô, HR-V tiêu chuẩn chỉ còn 669 triệu đồng.

Tiếp theo đó là chương trình ưu đãi dành cho các mẫu xe City, BR-V và HR-V trong thời gian từ ngày 01/07 đến hết ngày 31/07/2026. Honda HR-V ngoài bản G được giảm giá niêm yết còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ ở bản L. Nhờ đó, khách hàng có thể tiết kiệm số tiền 37 triệu đồng khi làm thủ tục đăng ký cho Honda HR-V L.

Trong khi đó, Honda City nhận chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ như tháng liền trước. Giá trị ưu đãi lệ phí trước bạ của mẫu sedan hạng B này dao động từ 50-56 triệu đồng, tùy phiên bản. Như vậy, mẫu xe này có mức khuyến mãi tương đương với đối thủ cùng phân khúc là Toyota Vios.

Với dòng MPV cỡ nhỏ Honda BR-V, bản G tiêu chuẩn sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị tương đương 31 triệu đồng. Riêng bản L cao cấp nhất sẽ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ với giá trị khoảng 70 triệu đồng.

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Honda City nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ như tháng liền trước. Giá trị ưu đãi lệ phí trước bạ của mẫu sedan hạng B này dao động từ 50-56 triệu đồng.

Bên cạnh chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, Honda Việt Nam còn áp dụng lãi suất ưu đãi cho khách hàng vay mua xe trong tháng 7/2026. Theo đó, khách hàng ôtô Honda vay qua ngân hàng VP bank được áp dụng lãi suất cố định 6,6% trong 12 tháng đầu. Con số tương ứng với khách hàng mua ôtô Honda vay qua ngân hàng VIB là 7%.

Chương trình khuyến mại của Honda Việt Nam sẽ được áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01/07 đến hết ngày 31/07/2026. Đáng tiếc là các dòng ôtô còn lại của Honda Việt Nam, bao gồm CR-V và Civic không có chương trình khuyến mại chính hãng trong tháng 7 này.

Ngoài ra, khách hàng mua xe ôtô Honda mới hoặc sử dụng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, phụ kiện chính hãng tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc từ ngày 05/06 đến hết ngày 31/08/2026 sẽ được tham gia vòng quay trúng thưởng của chương trình khuyến mại đặc biệt với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 7 tỷ đồng.

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