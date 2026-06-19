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Số hóa - Xe

Honda Việt Nam công bố danh sách ôtô, xe máy phù hợp xăng E10

Honda Việt Nam (HVN) cho biết, những mẫu ôtô được phân phối từ năm 2006 và xe máy được bán ra từ năm 1997 của hãng đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10.

Nguyễn Thảo
Video: Giải đáp những băn khoăn của người dân về xăng E10.

Honda Việt Nam (HVN) mới đây công bố tất cả mẫu ôtô, xe máy do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, theo Thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công thương.

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HVN cho biết, những ôtô được phân phối từ năm 2006 tương thích với xăng E10.

Theo Honda Việt Nam, các mẫu ôtô do hãng phân phối chính thức tại Việt Nam từ năm 2006 và xe máy từ năm 1997 được thiết kế phù hợp với nhiên liệu có pha ethanol như E10. Hãng cho biết đã nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ động cơ tương thích với loại nhiên liệu này tại nhiều thị trường trên thế giới theo tiêu chuẩn toàn cầu của Honda.

Nhiều mẫu xe Honda được trang bị hệ thống phun nhiên liệu điện tử FI. Các chi tiết chính tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu cũng được lựa chọn vật liệu và thiết kế có xét đến đặc tính của nhiên liệu chứa ethanol. Theo hãng, xe có thể duy trì trạng thái vận hành tối ưu khi sử dụng xăng E10 bảo đảm chất lượng và được bảo dưỡng theo khuyến nghị.

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Honda Việt Nam khuyến nghị sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn tại các cửa hàng xăng dầu uy tín, duy trì hệ thống nhiên liệu theo thiết kế nguyên bản của xe và bảo dưỡng định kỳ.

Với người dùng, Honda Việt Nam khuyến nghị sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn tại các cửa hàng xăng dầu uy tín, duy trì hệ thống nhiên liệu theo thiết kế nguyên bản của xe và bảo dưỡng định kỳ tại nhà phân phối ôtô Honda hoặc cửa hàng HEAD trên toàn quốc.

Đối với xe đã thay đổi hoặc cải tạo hệ thống nhiên liệu, chủ xe nên đưa phương tiện đến hệ thống đại lý chính hãng để được kiểm tra, tư vấn và đánh giá phù hợp trước khi sử dụng xăng E10.

Honda Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý, hệ thống nhà phân phối và đại lý để cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng và dịch vụ hậu mãi cho khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi sang xăng sinh học E10.

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