Honda City giảm 100% phí trước bạ "đua doanh số" Toyota Vios và Mazda2

Trong tháng 6/2026, Honda City được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản, cạnh tranh doanh số với Toyota Vios và Mazda2 trong phân khúc sedan cỡ B.

Video: Đánh giá Honda City mới sau 1 năm sử dụng.

Không đi ngược xu hướng thị trường, Honda Việt Nam cũng triển khai chương trình khuyến mại cho một số mẫu ôtô trong tháng 6/2026. Tương tự những tháng trước, trong tháng này, Honda Việt Nam cũng hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe.

Trong đó, nổi bật nhất là Honda City với mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản. Với ưu đãi này, khách hàng mua mẫu sedan hạng B nhà Honda sẽ tiết kiệm được số tiền từ 50-56 triệu đồng.

So với tháng liền trước, mức khuyến mãi của Honda City đã tăng lên. Có vẻ như đây là động thái nhằm thúc đẩy doanh số của mẫu sedan hạng B này sau 2 tháng liên tiếp xếp phía sau Toyota Vios và Mazda2 trong phân khúc.

Những mẫu xe còn lại của Honda Việt Nam đều được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, bao gồm BR-V và HR-V. Trong đó, Honda BR-V có giá trị ưu đãi từ 31-35 triệu đồng, tùy phiên bản. Ngoài ra, bản L cao cấp nhất của mẫu MPV này còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda.

Với dòng xe Honda HR-V, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ chỉ áp dụng cho 2 phiên bản là G và L. Giá trị khuyến mại của mẫu SUV cỡ B này dao động từ 30-37 triệu đồng. Riêng bản G được tặng thêm 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda.

Chưa hết, khách hàng mua xe Honda trong tháng 6/2026 còn được ưu đãi lãi suất vay ngân hàng. Chương trình ưu đãi kể trên được áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6/2026. Ưu đãi lệ phí trước bạ được áp dụng theo mức 10%.

Như vậy, hai dòng xe Honda CR-V và Civic một lần nữa bị cắt khuyến mại chính hãng. Điều này có thể tác động đến sức cạnh tranh của CR-V trong phân khúc SUV cỡ C vốn rất sôi động. Trái ngược với Honda CR-V, nhiều đối thủ trong phân này đã có chương trình ưu đãi mới trong tháng 6/2026. Ví dụ điển hình chính là Subaru Forester với mức giảm giá tiền mặt từ 260-310 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống chỉ còn từ 839-889 triệu đồng.

Thương hiệu Honda hiện đang phân phối 5 mẫu ôtô ở thị trường Việt Nam, bao gồm City, CR-V, HR-V, BR-V và Civic. Trong khi đó, Honda Accord đã bị ngừng bán từ đầu năm nay vì doanh số không đạt kỳ vọng.

Trong 4 tháng đầu năm nay, Honda đã bán được tổng cộng 7.433 chiếc ô tô cho người Việt. Đóng góp phần lớn vào con số này là Honda City (2.165 xe) và CR-V (2.479 xe).

