Xe

Honda Việt Nam triệu hồi 70 chiếc CT125 2025 lỗi trục bánh trước

Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi mẫu CT125 2025, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan đang được phân phối chính hãng.

Thảo Nguyễn
Video: Chi tiết Honda CT 125 chính hãng giá 87 triệu tại Việt Nam.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi này theo Honda Việt Nam là do độ vát của ốc trục bánh trước chưa phù hợp, vì vậy trong tình huống hy hữu có nguy cơ gây thương tích cho người khác nếu như có sự tiếp xúc/ va chạm tại vị trí ốc trục này trong khi tham gia giao thông. Hiện tại, Honda Việt Nam chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng từ vấn đề này.

Công ty Honda Việt Nam đề xuất chương trình thu hồi nhằm bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước cho các xe có số khung bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng, đem lại sản phẩm chất lượng tối ưu tới khách hàng.

2-3296.jpg
Honda Việt Nam triệu hồi 70 chiếc CT125 2025 lỗi trục bánh trước.

Theo đó, từ ngày 20/01/2026, thông qua bộ phận Chăm sóc khách hàng, HVN sẽ mời khách hàng đã mua sản phẩm nằm trong diện triệu hồi tới các Cửa Hàng Bán Xe Máy Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) qua điện thoại và/hoặc e-mail hoặc các hình thức liên lạc khác để được kiểm tra và thay thế lại phụ tùng.

HVN sẽ hỗ trợ bổ sung miễn phí phụ tùng đối sách cho khách hàng. Tổng thời gian dự kiến: 20 phút. Toàn bộ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và bổ sung phụ tùng miễn phí bởi HVN.

Xe

Honda CT125 vừa ra mắt 2 tháng tại Việt Nam đã "dính án" triệu hồi

Honda Việt Nam (HVN) vừa  thông báo về kế hoạch triệu hồi bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước cho dòng CT125 2025 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Video: Xem chi tiết Honda CT125 2025 ra mắt Việt Nam.

Honda Việt Nam (HVN) vừa ra thông báo về kế hoạch bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước cho dòng xe: Honda CT125 2025 sản xuất tại Thái Lan, do HVN nhập khẩu và phân phối. Chiến dịch bổ sung này được thực hiện nhằm khắc phục vấn đề độ vát của ốc trục bánh trước chưa phù hợp.

Xe

Honda CT125 gần 90 triệu tại Việt Nam, đắt gần gấp 3 lần Yamaha PG-1

Honda Việt Nam (HVN) vừa ra mắt mẫu xe máy CT125 2025 mới, đây được xem là phiên bản địa hình của Super Cub 125 và cạnh tranh trực tiếp với Yamaha PG-1.

7.jpg
Honda Việt Nam vừa chính thức trình làng mẫu xe máy địa hình Honda CT125 2025 mới. Đây được xem là sự kế thừa từ các huyền thoại dòng Trail như CT70, CT90 và CT110 của thập niên 1960, CT125.
9.jpg
Honda CT125 2025 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.961 x 805 x 1.085 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe đạt 1.258 mm. Khối lượng bản thân CT125 ở mức 117 kg, khoảng sáng gầm xe 165 mm còn chiều cao yên xe là 800 mm.
Xe

Honda CT125 2025 sắp bán chính hãng Việt Nam, khoảng 90 triệu đồng?

Dù có kiểu dáng theo phong cách tương tự Yamaha PG-1, nhưng Honda CT125 sẽ được định vị ở tầm cao cấp hơn "đối thủ" và dự kiến có giá bán lên tới 90 triệu đồng.

1.jpg
Mới đây, trên các kênh truyền thông mạng xã hội chính thức của mình, Honda đã đăng tải hình ảnh hé lộ về một mẫu xe mới sẽ ra mắt vào ngày 25/10 này. Dù không trực tiếp nói mẫu xe mới là gì nhưng từ hình ảnh hé lộ và khẩu hiệu "Sẵn sàng cho hành trình thưởng ngoạn", có thể dự đoán mẫu xe này sẽ là Honda CT125 2025 mới.
2.jpg
Honda CT125 không phải là một dòng xe máy xa lạ với người chơi ở Việt Nam, khi mẫu xe này đã được hé lộ dưới dạng ý tưởng từ 2019, ra mắt thế giới lần đầu từ năm 2020 và cũng đã được các công ty, cửa hàng kinh doanh xe tư nhân nhập khẩu phân phối trong suốt thời gian qua.
