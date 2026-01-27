Honda Việt Nam triệu hồi 70 chiếc CT125 2025 lỗi trục bánh trước.

Video: Chi tiết Honda CT 125 chính hãng giá 87 triệu tại Việt Nam.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi này theo Honda Việt Nam là do độ vát của ốc trục bánh trước chưa phù hợp, vì vậy trong tình huống hy hữu có nguy cơ gây thương tích cho người khác nếu như có sự tiếp xúc/ va chạm tại vị trí ốc trục này trong khi tham gia giao thông. Hiện tại, Honda Việt Nam chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng từ vấn đề này.

Công ty Honda Việt Nam đề xuất chương trình thu hồi nhằm bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước cho các xe có số khung bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng, đem lại sản phẩm chất lượng tối ưu tới khách hàng.

Theo đó, từ ngày 20/01/2026, thông qua bộ phận Chăm sóc khách hàng, HVN sẽ mời khách hàng đã mua sản phẩm nằm trong diện triệu hồi tới các Cửa Hàng Bán Xe Máy Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) qua điện thoại và/hoặc e-mail hoặc các hình thức liên lạc khác để được kiểm tra và thay thế lại phụ tùng.

HVN sẽ hỗ trợ bổ sung miễn phí phụ tùng đối sách cho khách hàng. Tổng thời gian dự kiến: 20 phút. Toàn bộ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và bổ sung phụ tùng miễn phí bởi HVN.