Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Honda Việt Nam triệu hồi xe môtô CBR650R nhập khẩu Thái Lan

Honda Việt Nam (HVN) thông báo về kế hoạch kiểm tra, thay thế phụ tùng bó dây điện cho dòng CBR650R 2024 sản xuất tại Thái Lan, do HVN nhập khẩu và phân phối.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe môtô Honda CBR650R 2024.

Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo về kế hoạch kiểm tra, thay thế phụ tùng bó dây điện chính cho dòng xe CBR650R 2024 sản xuất tại Thái Lan, do HVN nhập khẩu và phân phối.

Trên các xe bị ảnh hưởng, trong quá trình di chuyển, rung động làm thay đổi vị trí ban đầu của dây điện, cọ xát với vỏ nhựa và làm đứt, gãy, tạo ra các lỗi điện (đèn báo rẽ hỏng, còi không kêu, đèn cảnh báo không sáng,…) tùy thuộc vào vị trí dây bị ảnh hưởng. Trong tình huống hy hữu có nguy cơ gây mất an toàn cho người lái và người tham gia giao thông khác nếu như các thiết bị điện không hoạt động như bình thường.

2-3002.jpg
Honda Việt Nam triệu hồi xe môtô CBR650R nhập khẩu Thái Lan.

Hiện tại, Honda Việt Nam chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng từ vấn đề này. Khách hàng sở hữu xe bị ảnh hưởng sẽ được thông tin về kế hoạch thay thế, bao gồm địa điểm và thời gian thay thế từ các Cửa hàng kinh doanh Xe phân khối lớn do Honda ủy nhiệm (Honda Dream Wing) và các cửa hàng được ủy nhiệm sửa chữa Xe phân khối lớn (Các HEAD “Honda Exclusive Authorised Dealer”) qua điện thoại hoặc e-mail hoặc các hình thức liên lạc khác.

Honda đang nỗ lực thực hiện các biện pháp liên quan nhằm triển khai chiến dịch thay thế trong thời gian sớm nhất.

#Honda CBR650R 2024 tại Việt Nam #triệu hồi Honda CBR650R 2024 #Honda CBR650R 2024 dính lỗi #giá xe Honda CBR650R 2024 #Honda CBR650R 2024 triệu hồi tại Việt Nam #xe môtô CBR650R nhập khẩu

Bài liên quan

Xe

Triệu hồi Honda CB1000 Hornet tại Việt Nam do hai lỗi ở động cơ

Honda CB1000 Hornet 2025 - mẫu môtô 1.000 phân khối do Honda Việt Nam (HVN) nhập khẩu, phân phối chính hãng tiếp tục gặp vấn đề liên quan đến động cơ.

Video: Giới thiệu Honda CB1000 Hornet & CB1000 Hornet SP 2025.

Vào tháng 11/2025 vừa qua, Honda CB1000 Hornet đã phải triệu hồi tại Mỹ do lỗi cần sang số bị lỏng và không thể chuyển số. Đến nay, Honda Việt Nam đã phải thực hiện đợt triệu hồi cho mẫu mô tô này do lỗi tương tự và còn có nguyên nhân khác đến từ tình trạng thiếu dầu động cơ.

Xem chi tiết

Xe

Honda Racing Vietnam "Tìm kiếm tài năng đua xe nhí 2026"

Honda Racing Vietnam vừa chính thức khởi động và mở đăng ký chương trình “Tìm kiếm tài năng đua xe nhí 2026”, hướng tới các em nhỏ từ 6-12 tuổi trên toàn quốc.

Video: Những dấu ấn của Honda Racing Vietnam trong mùa giải 2025.

Theo Honda Racing Vietnam, trước khi trở thành một tay đua chuyên nghiệp, mỗi hành trình đều cần được bắt đầu từ đam mê đúng cách và môi trường phù hợp. Chương trình “Tìm kiếm tài năng đua xe nhí 2026” được xây dựng như một nền tảng đào tạo toàn diện, giúp các em nhỏ yêu thích đua xe từng bước tiếp cận bộ môn đua xe thể thao trong điều kiện bảo đảm an toàn, kỷ luật và tuân thủ các chuẩn mực chuyên nghiệp. Thay vì đặt nặng thành tích ngắn hạn, chương trình tập trung vào việc hình thành nền tảng bền vững về kỹ năng, tư duy thi đấu và tinh thần thể thao, qua đó tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi đồng hành cùng con em mình theo đuổi đam mê.

Xem chi tiết

Xe

Honda N-Box - kei car quốc dân Nhật Bản sắp có bản EV đấu BYD Racco

Honda chính thức lên kế hoạch điện hóa N-Box vào 2027, mẫu xe bán chạy nhất Nhật Bản để đối đầu trực diện với "tân binh" BYD Racco và bảo vệ vị thế xe quốc dân.

10.jpg
Honda vừa thực hiện một bước đi chiến lược khi công bố kế hoạch ra mắt phiên bản thuần điện của N-Box mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Nhật Bản. Dự kiến trình làng vào khoảng năm tài chính 2027, N-Box EV không chỉ là lời giải cho bài toán xanh hóa của Honda mà còn là "lá chắn" bảo vệ thị phần trước làn sóng xâm nhập mạnh mẽ từ các hãng xe điện Trung Quốc, tiêu biểu là BYD.
5.jpg
Ra mắt lần đầu từ năm 2011, Honda N-Box đã trở thành một hiện tượng văn hóa tại Nhật Bản nhờ thiết kế hình hộp tối ưu không gian và mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, chỉ từ 1,7 triệu Yen (khoảng 11.000 USD). Tính riêng trong năm 2024, hơn 200.000 chiếc N-Box đã đến tay khách hàng, giúp mẫu xe này vượt mặt cả Toyota Corolla để giữ vững ngôi vương doanh số năm thứ ba liên tiếp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới