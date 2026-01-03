Honda Việt Nam (HVN) thông báo về kế hoạch kiểm tra, thay thế phụ tùng bó dây điện cho dòng CBR650R 2024 sản xuất tại Thái Lan, do HVN nhập khẩu và phân phối.

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô Honda CBR650R 2024.

Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo về kế hoạch kiểm tra, thay thế phụ tùng bó dây điện chính cho dòng xe CBR650R 2024 sản xuất tại Thái Lan, do HVN nhập khẩu và phân phối.

Trên các xe bị ảnh hưởng, trong quá trình di chuyển, rung động làm thay đổi vị trí ban đầu của dây điện, cọ xát với vỏ nhựa và làm đứt, gãy, tạo ra các lỗi điện (đèn báo rẽ hỏng, còi không kêu, đèn cảnh báo không sáng,…) tùy thuộc vào vị trí dây bị ảnh hưởng. Trong tình huống hy hữu có nguy cơ gây mất an toàn cho người lái và người tham gia giao thông khác nếu như các thiết bị điện không hoạt động như bình thường.

Honda Việt Nam triệu hồi xe môtô CBR650R nhập khẩu Thái Lan.

Hiện tại, Honda Việt Nam chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng từ vấn đề này. Khách hàng sở hữu xe bị ảnh hưởng sẽ được thông tin về kế hoạch thay thế, bao gồm địa điểm và thời gian thay thế từ các Cửa hàng kinh doanh Xe phân khối lớn do Honda ủy nhiệm (Honda Dream Wing) và các cửa hàng được ủy nhiệm sửa chữa Xe phân khối lớn (Các HEAD “Honda Exclusive Authorised Dealer”) qua điện thoại hoặc e-mail hoặc các hình thức liên lạc khác.

Honda đang nỗ lực thực hiện các biện pháp liên quan nhằm triển khai chiến dịch thay thế trong thời gian sớm nhất.