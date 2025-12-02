Hà Nội

Xã hội

Hơn 2km băng rừng, vượt núi đưa người phụ nữ đang nguy kịch đi cấp cứu

Lực lượng chức năng đã không quản ngại khó khăn, vất vả khiêng bà Nón trên chiếc võng đi bộ, băng qua núi dốc đứng, đường hẹp, hiểm trở để kịp thời đi cấp cứu.

Gia Đạt

Ngày 2/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 14 giờ ngày 30/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đoạn đường tỉnh lộ 101 (hiện đang xảy ra tình trạng sạt lở từ Km 17+765 đến Km 17+780) làm cho giao thông bị tắc nghẽn), Công an xã Tô Múa đã phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hỗ trợ trường hợp người dân trên địa bàn đi cấp cứu kịp thời.

capture.png
Hơn 2km băng rừng, vượt núi lực lượng chức năng đã đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời.

Được biết người bệnh là bà Trần Thị Nón, sinh năm: 1958, trú tại: Xã Tô Múa, tỉnh Sơn La bị đau quặn tại vùng bụng, nghi bị xuất huyết dạ dày, tình trạng nguy kịch, đường sá lại đang tắc nghẽn không thể lưu thông được, nhưng nhờ sự giúp đỡ của lực lượng Công an xã Tô Múa, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở… đã không quản ngại khó khăn, vất vả khiêng bà Trần Thị Nón trên chiếc võng đi bộ, băng qua núi dốc đứng, đường hẹp, hiểm trở (khoảng hơn 2 km) để kịp thời đi cấp cứu.

Đến nay, sức khoẻ của bà Trần Thị Nón đã cơ bản ổn định, người thân của bà đã vô cùng xúc động trước hành động đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn trên và có thư cảm ơn gửi đến Công an xã Tô Múa và các lực lượng đã hỗ trợ gia đình bà trong lúc ốm đau, hoạn nạn.

Hành động trên đã góp phần lan toả hình đẹp của Công an xã Tô Múa không quản hiểm nguy, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Nguồn: ĐTHĐT.
