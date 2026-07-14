Rơi trực thăng tham gia chữa cháy rừng tại Mỹ, phi công tử nạn

Giới chức cho biết một chiếc trực thăng tham gia chữa cháy rừng tại bang Colorado, Mỹ, đã rơi xuống hồ nước, khiến phi công thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, chiếc trực thăng được báo cáo gặp nạn tại hồ chứa Silver Jack vào ngày 12/7 khi đang tham gia hoạt động chữa cháy rừng tại bang Colorado.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Gunnison xác định danh tính phi công là ông Nicholas Dale, 56 tuổi, đến từ Sooke, British Columbia, Canada. Thi thể phi công đã được các thợ lặn tìm thấy.

Vào ngày 13/7, một đoàn xe của lực lượng thực thi pháp luật đã đưa thi thể ông Dale từ Gunnison đến Grand Junction. Người dân địa phương đã bày tỏ sự tiếc thương đối với phi công tử nạn khi tham gia dập tắt các đám cháy lớn khắp miền Tây nước Mỹ.

Đám cháy Iron Fire ở bang Utah, Mỹ, vào ngày 20/6/2026. Ảnh: Deseret News/AP.

Thống đốc bang Colorado, ông Jared Polis, cho biết bang sẽ treo cờ rủ vào ngày tổ chức lễ tưởng niệm ông Dale.

“Chúng tôi cam kết hỗ trợ những người lính cứu hỏa dũng cảm cùng gia đình họ, và bang sẵn sàng phối hợp điều tra vụ việc đau lòng này”, ông Polis phát biểu.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn là loại Kaman Aerospace K-1200, “rơi trong hoàn cảnh chưa xác định, bị lật ngược”, theo báo cáo sơ bộ. Dữ liệu đăng ký liên bang cho thấy trực thăng thuộc sở hữu của công ty Helicopter Express có trụ sở tại bang Georgia, đơn vị sở hữu gần 50 chiếc trực thăng phục vụ chữa cháy, vận chuyển hàng nặng và các dự án xây dựng.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ tham gia điều tra vụ việc, FAA cho biết trong một tuyên bố.

Trong thông cáo phát đi ngày 13/7, công ty Helicopter Express xác nhận cái chết của ông Dale.

“Đây là mất mát đau lòng đối với toàn thể công ty Helicopter Express. Sự tận tụy, chuyên nghiệp và cam kết bảo vệ người khác của ông Dale sẽ không bao giờ bị lãng quên”, thông cáo cho biết.

Nhiều đám cháy lớn vẫn đang bùng phát dữ dội khắp miền Tây nước Mỹ. Các đám cháy này xuất hiện rải rác tại Colorado, Utah và New Mexico, trong khi 8 bang khác - từ Alaska đến Arizona - cũng đang đối mặt với cháy rừng.

Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo, thời tiết nắng nóng kéo dài và khô hạn trong tuần này sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

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