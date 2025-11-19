Hôm nay, xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Sáng 19/11, Toà án nhân dân TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và đồng phạm liên quan đến sản phẩm kẹo Kera.

Các bị cáo bị truy tố, xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được dẫn giải đến toà.

Khoảng 7h sáng 19/11, 5 bị cáo được dẫn giải đến TAND TP HCM trên hai xe bít bùng. An ninh tại phiên xử được thắt chặt, mọi người vào phòng xử đều phải sử dụng thẻ nhận diện riêng do tòa phát hành. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày, do Thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.

Có 10 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên có hai luật sư bào chữa; bị cáo Phạm Quang Linh có 4 luật sư bảo vệ quyền lợi; bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng có hai luật sư tham gia bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) được dẫn giải đến toà.

Hội đồng xét xử cũng triệu tập 26 cá nhân và pháp nhân đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt được thành lập tháng 11/2024 với ngành nghề truyền thông, sản xuất nội dung và kinh doanh thực phẩm, do bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bị cáo Lê Tuấn Linh làm đại diện pháp luật.

Sau khi thống nhất góp vốn, nhóm cổ đông mời bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) tham gia hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận. Sau khi thành lập, Công ty Chị Em Rọt chọn phát triển sản phẩm kẹo rau củ SuperGreens Gummies (kẹo Kera), hợp tác sản xuất với Công ty cổ phần Asia Life tại Đắk Lắk.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm và quá trình kinh doanh, các bị cáo Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục đã “thổi phồng” kẹo Kera được làm từ rau củ tươi tại vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, có khả năng bổ sung chất xơ và vitamin, thậm chí mô tả “một viên tương đương một đĩa rau luộc”.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs)

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, nhóm bị cáo đã bán kẹo Kera cho hơn 56.000 khách hàng với tổng cộng 129.617 hộp, thu về hơn 17,5 tỷ đồng.

Sau khi nhiều người tiêu dùng nghi ngờ chất lượng, một số mẫu sản phẩm được gửi kiểm nghiệm. Kết quả của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định kẹo Kera chỉ chứa khoảng 1,01g chất xơ trong 100 g sản phẩm, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo.

Đáng chú ý, giám định không phát hiện 10 loại bột rau củ quả như đã công bố, trong khi sản phẩm lại chứa hàm lượng sorbitol cao – một chất có tác dụng nhuận tràng và có thể gây tiêu chảy hoặc đau bụng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Chị Em Rọt thu lợi bất chính hơn 12,46 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện, công ty công bố chính sách hoàn tiền và đến ngày 28/8/2025 đã hoàn trả hơn 1,33 tỷ đồng cho gần 3.800 khách hàng. Hơn 24.800 hộp kẹo còn tồn kho đã bị thu giữ phục vụ điều tra.