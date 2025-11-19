Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hôm nay, xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Sáng 19/11, Toà án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan đến sản phẩm kẹo Kera.

Theo VOV

Sáng 19/11, Toà án nhân dân TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và đồng phạm liên quan đến sản phẩm kẹo Kera.

Các bị cáo bị truy tố, xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được dẫn giải đến toà.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên được dẫn giải đến toà.

Khoảng 7h sáng 19/11, 5 bị cáo được dẫn giải đến TAND TP HCM trên hai xe bít bùng. An ninh tại phiên xử được thắt chặt, mọi người vào phòng xử đều phải sử dụng thẻ nhận diện riêng do tòa phát hành. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày, do Thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.

Có 10 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên có hai luật sư bào chữa; bị cáo Phạm Quang Linh có 4 luật sư bảo vệ quyền lợi; bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng có hai luật sư tham gia bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) được dẫn giải đến toà.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) được dẫn giải đến toà.

Hội đồng xét xử cũng triệu tập 26 cá nhân và pháp nhân đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt được thành lập tháng 11/2024 với ngành nghề truyền thông, sản xuất nội dung và kinh doanh thực phẩm, do bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bị cáo Lê Tuấn Linh làm đại diện pháp luật.

Sau khi thống nhất góp vốn, nhóm cổ đông mời bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) tham gia hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận. Sau khi thành lập, Công ty Chị Em Rọt chọn phát triển sản phẩm kẹo rau củ SuperGreens Gummies (kẹo Kera), hợp tác sản xuất với Công ty cổ phần Asia Life tại Đắk Lắk.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm và quá trình kinh doanh, các bị cáo Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục đã “thổi phồng” kẹo Kera được làm từ rau củ tươi tại vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, có khả năng bổ sung chất xơ và vitamin, thậm chí mô tả “một viên tương đương một đĩa rau luộc”.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs)

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs)

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, nhóm bị cáo đã bán kẹo Kera cho hơn 56.000 khách hàng với tổng cộng 129.617 hộp, thu về hơn 17,5 tỷ đồng.

Sau khi nhiều người tiêu dùng nghi ngờ chất lượng, một số mẫu sản phẩm được gửi kiểm nghiệm. Kết quả của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định kẹo Kera chỉ chứa khoảng 1,01g chất xơ trong 100 g sản phẩm, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo.

Đáng chú ý, giám định không phát hiện 10 loại bột rau củ quả như đã công bố, trong khi sản phẩm lại chứa hàm lượng sorbitol cao – một chất có tác dụng nhuận tràng và có thể gây tiêu chảy hoặc đau bụng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Chị Em Rọt thu lợi bất chính hơn 12,46 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện, công ty công bố chính sách hoàn tiền và đến ngày 28/8/2025 đã hoàn trả hơn 1,33 tỷ đồng cho gần 3.800 khách hàng. Hơn 24.800 hộp kẹo còn tồn kho đã bị thu giữ phục vụ điều tra.

VOV
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/phap-luat/xet-xu-hoa-hau-thuy-tien-quang-linh-vlogs-hang-du-muc-trong-vu-an-keo-kera-post1246997.vov
#Xét xử vụ án kẹo Kera #Hoa hậu Thùy Tiên bị truy tố #Lừa dối khách hàng trong kinh doanh #Sai phạm trong quảng cáo thực phẩm #Chất lượng sản phẩm kẹo rau củ #Hành vi gian lận thương mại

Bài liên quan

Xã hội

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11

Ngày 19/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng

Dự kiến, ngày 19/11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, viết tắt là Công ty Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (36 tuổi, thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (36 tuổi, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt) cùng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cáo buộc, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, do Công ty Cổ phần Asia Life (Công ty Asia Life) sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục

Chiều 4/9, Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Bộ Công an cho biết, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án “Lừa dối khách hàng”.

Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Xem chi tiết

Bộ VHTT&DL nói gì về vụ Quang Linh Vlog, Hằng Du mục?

"Dự kiến bổ sung một số điều cụ thể liên quan đến người nổi tiếng tham gia quảng cáo. Trong đó nổi bật là người tham gia quảng cáo trên mạng phải chịu trách nhiệm trước luật pháp", Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình nói.

Chiều 6/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, báo chí đặt vấn đề vụ việc quảng cáo sai sự thật của kẹo rau củ Kera của Quang Linh Vlog, Hằng Du mục và hoa hậu Thùy Tiên và đề nghị Bộ VHTT&DL cho biết có cơ chế hay đề xuất như thế nào để quản lý kiểm soát chặt chẽ hơn việc người có ảnh hưởng trong xã hội tham gia quảng cáo?.
Bo VHTT&DL noi gi ve vu Quang Linh Vlog, Hang Du muc?

Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố

Nguyễn Văn Đài bị khởi tố

Có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.