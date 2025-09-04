Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục

Chiều 4/9, Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Hải Ninh

Bộ Công an cho biết, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án “Lừa dối khách hàng”.

Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

76655.jpg
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi bị bắt.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 bị can.

Trong đó, Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt cùng về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khám xét trụ sở Công ty Cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt tại phường An Phú, TP Thủ Đức, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ khoảng hơn 24.000 hộp kẹo Kera và nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty CP Asia Life sản xuất là "hàng giả" và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bán 135.325 hộp kẹo Kera ra ngoài thị trường trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty cổ phần Asia Life cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

#Hoa hậu Thùy Tiên #lừa dối khách hàng #Chị Em Rọt #bản kết luận điều tra #sản xuất hàng giả #tội danh

Bài liên quan

Xã hội

Dấu hiệu tội danh hai đối tượng lao xe vào Đại úy Cảnh sát cơ động?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối 21/8.

Khoảng 20h tối 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội)‎ di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

89999.jpg
Hình ảnh ghi lại vụ việc.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Chị gái Quang Linh Vlogs tìm người từng mua kẹo rau củ Kera

Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, bày tỏ mong muốn khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ với công an để vụ án sớm kết thúc.

Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, bày tỏ mong muốn khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ với công an để vụ án sớm kết thúc.

Nhật Lệ &quot;đóng băng&quot; mạng xã hội sau khi em trai vướng lùm xùm liên quan kẹo Kera. Ảnh: Nhật Lệ/Facebook.
Nhật Lệ "đóng băng" mạng xã hội sau khi em trai vướng lùm xùm liên quan kẹo Kera. Ảnh: Nhật Lệ/Facebook.
Xem chi tiết

Xã hội

Trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa bị khởi tố thêm tội danh gì?

Sau khi bị bắt vì đưa hối lộ, Nguyễn Văn Vi (tức Vi 'ngộ') bị cơ quan chức năng cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221, Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó khởi tố thêm tội danh đối với trùm giang hồ Vi "ngộ".

7258344ff6011f5f4610.jpg
Trùm giang hồ Vi "ngộ" và các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới