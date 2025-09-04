Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục

Bộ Công an cho biết, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 đối với vụ án “Lừa dối khách hàng”.

Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi bị bắt.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh, Thành viên Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 bị can.

Trong đó, Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt cùng về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khám xét trụ sở Công ty Cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt tại phường An Phú, TP Thủ Đức, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ khoảng hơn 24.000 hộp kẹo Kera và nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo Kera ) là sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty CP Asia Life sản xuất là "hàng giả" và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bán 135.325 hộp kẹo Kera ra ngoài thị trường trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty cổ phần Asia Life cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".