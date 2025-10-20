Hà Nội

Xã hội

Học sinh Tiểu học Cự Khê nghỉ học sau vụ trứng thối, xã nói gì?

Xã Bình Minh nhờ các trường học trên địa bàn hỗ trợ nấu bổ sung suất ăn cho học sinh Tiểu học Cự Khê trong thời gian đơn vị cung cấp suất ăn bán trú.

Đoàn Khang

Diễn biến liên quan đến sự việc trứng cút bốc mùi tại bếp ăn Trường Tiểu học Cự Khê, nhiều học sinh nghỉ học, chiều 20/10 ông Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (TP Hà Nội) cho biết, từ ngày mai (21/10), xã sẽ nhờ các trường học trên địa bàn hỗ trợ nấu bổ sung suất ăn cho học sinh Tiểu học Cự Khê trong thời gian chờ lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú mới theo quy định.

Phương án này được đưa ra nhằm đảm bảo việc học tập và sinh hoạt của các học sinh không bị gián đoạn, đồng thời giải quyết bức xúc của phụ huynh.

"Xã cũng xem xét phương án chỉ định thầu rút gọn nếu phụ huynh học sinh đồng thuận. Phương án là vậy, còn theo quy trình lựa chọn đơn vị mới phải theo quy định", ông Việt chia sẻ.

Trong khi đó, các giáo viên chủ nhiệm Trường tiểu học Cự Khê chiều 20/10 đã đồng loạt gửi tin nhắn, thông báo đến phụ huynh với nội dung: "Bắt đầu từ ngày mai (21/10) các con thực hiện bán trú như bình thường. Nhà trường chuẩn bị suất ăn bán trú cho học sinh. Phụ huynh nào cho con nghỉ bán trú nhắn tin riêng để giáo viên tổng hợp báo cáo”.

cats-1438.jpg
Trường tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh (TP Hà Nội).

Ngày 20/10, ghi nhận của PV tại Trường tiểu học Cự Khê, sau sự việc phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước tại bếp ăn nhà trường, nhiều phụ huynh đã tạm thời cho con mình nghỉ học.

Một số phụ huynh khác bận rộn công việc, chưa thể sắp xếp kịp thời gian đưa đón nên phải nhờ người thân mang cơm, bánh mỳ cho con em mình. Công việc, cuộc sống của một số phụ huynh tạm thời bị xáo trộn.

cats.jpg
Khu vực bếp ăn Trường tiểu học Cự Khê - nơi phụ huynh phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc bốc mùi trước đó.

Trước đó, Ban phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê, tổ chức buổi kiểm tra đột xuất tại bếp ăn nhà trường hôm 15/10 và phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước.

Ngoài trứng cút, thịt tươi sống cũng được ghi nhận có mùi lạ, đóng gói trong túi nilon không đảm bảo vệ sinh. Các dụng cụ làm bếp tại khu bếp ăn cũng bị phản ánh là rỉ sét, mốc bẩn. Những hình ảnh sau đó được lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây lo lắng, bức xúc trong cộng đồng.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Cự Khê. Sau sự việc xảy ra từ ngày 17/10, Trường tiểu học Cự Khê chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp này.

Ngoài, cung cấp suất ăn bán trú cho Trường tiểu học Cự Khê, theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), chỉ trong tháng 8 và tháng 9/2025, Công ty Nhật Anh còn được công bố trúng 26 gói thầu "Cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh".

Đáng chú ý, 26/26 gói thầu mà Công ty Nhật Anh trúng trong năm 2025 có tổng giá trị 59.582.850.000 đồng, tuy nhiên, các gói thầu cũng đều có tỷ lệ tiết kiệm 0%. Hơn nữa, 26/26 gói thầu này chỉ có duy nhất chỉ có công ty này tham gia và trúng thầu.

